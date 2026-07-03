KTM cambia strategia: niente più Demo Mode sulle moto

Addio alla Demo Mode e stop al periodo di prova delle funzioni premium

La Demo Mode (modalità demo) è una funzione delle moto di casa KTM che sostanzialmente permette di provare tutte le funzionalità avanzate presenti su di un determinato modello fino a un massimo di 1.500 km. Successivamente, tali funzioni vengono disattivate a meno che i clienti non acquistino specifici pacchetti aggiuntivi. A quanto pare, KTM avrebbe intenzione di eliminare progressivamente la Demo Mode, una decisione basata sul feedback dei clienti.

Nuova KTM 790 Duke 2026

Via la Demo Mode sulle future nuove moto

Per sbloccare tutte le funzionalità, è necessario acquistare dei pacchetti, come il Tech Pack o il Track Pack, a seconda di quante delle funzionalità preinstallate si desidera utilizzare. Questa novità importante che segna un cambiamento della strategia commerciale della casa tedesca, curiosamente è stata data un po' in sordina visto che si trova su di un comunicato stampa relativo alla nuova KTM 790 Duke (qui la nostra prova su strada).

Soprattutto, abbiamo ascoltato e agito. Il feedback dei motociclisti è stato preso in seria considerazione, portando alla graduale eliminazione della modalità Demo dai modelli futuri. Una decisione chiara, presa da chi va in moto.

L'eliminazione graduale della Demo Mode significa che i clienti non potranno testare le piene funzionalità avanzate della moto, nemmeno per un breve periodo. Tutte le funzionalità, sia hardware che software, saranno ancora presenti, ma i clienti dovranno comunque acquistare dei pacchetti per sbloccarle. Quindi, niente ''prova gratuita'' ma la necessità di acquistare direttamente le funzionalità extra avanzate. A quanto pare, sono stati i clienti a volerlo. Non rimane che attendere ulteriori informazioni su tale novità.

Fonte: Visordown

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026