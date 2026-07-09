KTM amplia le offerte estate 2026: sconti, vantaggi fino a 1.000 euro e Tech Pack incluso

KTM ha deciso di proporre nuove opportunità dedicate ai motociclisti che intendono entrare nel mondo KTM. Infatti, l'azienda ha deciso di ampliare le offerte per l'estate 2026. Fino al 30 settembre si potrà approfittare di vantaggi fino a 1.000 euro e Tech Pack incluso su alcuni dei modelli della gamma. Entriamo più nel dettaglio e scopriamo le promozioni estive di KTM.

Offerte KTM, gamma Street

Innanzitutto, l'azienda offre vantaggi fino a 600 euro per chi intende acquistare una moto della gamma Duke. Più nello specifico, la 125 Duke è ora venduta a 4.690 euro, mentre la 390 Duke scende a 5.490 euro. Rimane ancora attiva la promozione già in presente sulla 790 Duke, che viene proposta a 8.090 euro con Tech Pack in omaggio.

KTM 990 Duke

Non mancano nemmeno offerte sulle motard stradali. In particolare, la 125 SMC R è in vendita a 4.790 euro, la 390 SMC R a 5.640 euro, mentre la 690 SMC R può contare su di un vantaggio cliente di 1.000 euro da spendere in accessori KTM PowerParts e abbigliamento KTM PowerWear. Le offerte non sono ovviamente terminate qui perché la nuova 390 Adventure X scende a 5.490 euro, mentre la 125 Enduro R è offerta a 4.890 euro. Rimane attiva anche la promozione sulla 790 Adventure che si può mettere nel garage di casa a 10.790 euro con Tech Pack in omaggio.

Le altre promozioni

Fino al 30 settembre si potrà approfittare anche di altre offerte. Su alcuni modelli, KTM propone il Tech Pack incluso. L'iniziativa coinvolge le 990 Duke, 1390 Super Duke R e R EVO e offre ai clienti la possibilità di installare senza costi aggiuntivi il pacchetto software che amplia le funzionalità elettroniche della moto.

KTM 300 SX

Ci sono poi offerte anche per la gamma off-road. In particolare, la gamma EXC e EXC-F MY26, comprese le versioni Six Days, Hard Enduro, Champions Edition e 125 XC-W, beneficiano di un vantaggio cliente pari a 850 euro. Lo stesso beneficio economico è previsto per l'intera gamma SX e SX-F MY26, rafforzando ulteriormente l'attrattiva delle moto da motocross Ready to Race.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026