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KTM EXC 6DAYS 2027: ecco le enduro Ready to Race più esclusive

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2 ore fa - KTM EXC 6DAYS 2027: svelata la gamma enduro per il centenario della 6DAYS

Ecco i cinque modelli disponibili, le caratteristiche tecniche, i prezzi e quando saranno in concessionaria

KTM ha tolto i veli sulla nuova gamma EXC 6DAYS 2027. Si tratta delle versioni più esclusive della gamma enduro, modelli definiti ''Ready to Race'' dalla Casa di Mattighofen. Moto che nascono per soddisfare le esigenze dei piloti che prendono parte alla competizione off-road più dura al mondo e cioè la 6DAYS FIM Enduro of Nations. La gamma comprende un modello 2 tempi e quattro modelli 4 tempi. La presentazione della gamma 2027 assume ancora più significato dato che celebra l'edizione numero 100 della 6DAYS.

KTM EXC 6DAYS 2027

Ready to Race

La base di partenza è quella della EXC standard, ma per le versioni 6DAYS sono state aggiunte una serie di componenti specifiche che rendono questo modelli un punto di riferimento assoluto nel segmento dell'enduro da competizione. Per il Model Year 2027, la gamma KTM EXC 6DAYS presenta una combinazione di colori e grafiche ispirata al paesaggio e ai colori nazionali del Portogallo, celebrando così lo storico centenario della competizione.

KTM EXC 6DAYS 2027

Quali sono le dotazioni tecniche aggiuntive che caratterizzano questa gamma di moto enduro?

  • Piastre forcella ricavate dal pieno tramite lavorazione CNC e anodizzate in arancione
  • Componentistica dedicata con marchio 6DAYS
  • Telaio arancione lucido
  • Ventola del radiatore
  • Selettore delle mappe motore
  • Sgancio rapido dell’asse anteriore anodizzato arancione
  • Disco freno anteriore semi-flottante
  • Disco freno posteriore pieno
  • Cavo di sicurezza del freno posteriore
  • Corona posteriore Orange Supersprox Stealth
  • Paramotore
  • Grafiche esclusive 6DAYS Portogallo
  • Kit protezioni telaio
  • Sella dedicata 6DAYS
  • Pneumatici Metzeler 6 Days Extreme

Per i piloti che desiderano vivere un’esperienza ancora più completa, KTM offre la possibilità di partecipare alla 6DAYS FIM Enduro of Nations 2026 in Portogallo a bordo di una KTM EXC 6DAYS 2027, grazie ai pacchetti Race Service e Rental Package.

Prezzi

La gamma KTM EXC 6DAYS 2027 è declinata in cinque modelli.

2 tempi

  • KTM 300 EXC 6DAYS – 12.790 euro

4 tempi

  • KTM 250 EXC-F 6DAYS – 12.950 euro
  • KTM 350 EXC-F 6DAYS – 13.190 euro
  • KTM 450 EXC-F 6DAYS – 13.450 euro
  • KTM 500 EXC-F 6DAYS – 13.650 euro

KTM EXC 6DAYS 2027

La gamma EXC 6DAYS 2027 offre la Garanzia Premium del Costruttore KTM, soggetta al rispetto dei programmi di assistenza e manutenzione previsti presso i concessionari KTM. I nuovi modelli usciranno dalla linea di produzione austriaca nel mese di luglio e saranno disponibili presso i concessionari KTM a partire da agosto.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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