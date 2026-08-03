MotoGP Gran Bretagna 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dopo la pausa estiva il Motomondiale riaccende i motori a Silverstone, dove prende il via la seconda metà della stagione 2026 con un Gran Premio di Gran Bretagna che si preannuncia decisivo. La lotta per il titolo è apertissima come mai prima d'ora: cinque piloti sonoracchiusi in appena 24 punti, con Jorge Martin ancora al comando della classifica ma chiamato a difendersi da una concorrenza sempre più agguerrita. Tra i principali rivali c'è il compagno di squadra Marco Bezzecchi, deciso a lasciarsi alle spalle un periodo sfortunato proprio sulla pista dove un anno fa conquistò la sua prima vittoria con Aprilia. In grande crescita anche Marc Marquez, ormai pienamente rientrato nella corsa al Mondiale dopo il recupero dall'infortunio, e il sorprendente Ai Ogura, autore di una straordinaria seconda parte della prima metà di stagione e ormai stabilmente tra i candidati al titolo. Non va poi sottovalutato Fabio Di Giannantonio, sempre costante e quinto in classifica, mentre Francesco Bagnaia cerca di rilanciarsi su un circuito dove ha già vinto in passato. Silverstone, inoltre, continua a essere una delle piste più imprevedibili del calendario: le ultime undici edizioni hanno visto undici vincitori diversi, un dato che lascia immaginare un altro fine settimana ricco di spettacolo e colpi di scena. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.
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Venerdì 7 agosto
Prove libere 1: 12.45 – 13.30
Prequalifiche: 17.00 – 18.00
Sabato 8 agosto
Prove libere 2: 12.10 – 12.40
Qualifiche 1: 12.50 – 13.05
Qualifiche 2: 13.15 – 13.30
Sprint: 17:00
Domenica 9 agosto
Gara Moto2: 12:15
Gara MotoGP: 14:00
Gara Moto3: 15:30
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8
Sabato 11 luglio
Qualifiche MotoGP: 12.50-13.30 (diretta)
Sprint MotoGP: 17:00 (diretta)
Domenica 12 luglio
Gara Moto2: 15:15 (differita)
Gara MotoGP: 17:00 (differita)
Gara Moto3: 18:30 (differita)
GP Germania 2026, Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com
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- LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
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LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Silverstone Circuit da 5,9 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) complici le 11 frenate al giro per complessivi 35 secondi. Quattro sono della categoria Hard, ma spalmate lungo il tracciato, 4 Medium e 3 Light.
LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO
La curva più dura del Silverstone Circuit per l’impianto frenante è la 15: le MotoGP passano da 329 km/h a 115 km/h in 5 secondi netti in cui percorrono 273 metri, uno degli spazi di frenata più lunghi dell’intero campionato, mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,1 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 13 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 520 °C.
IL METEO DEL GP
Venerdì 10 luglio: parzialmente soleggiato; temperatura 11°-22°; precipitazioni 10%; umidità 48%
Sabato 11 luglio: per lo più nuvoloso; temperatura 11°-23°; precipitazioni 20%; umidità 49%
Domenica 12 luglio: parzialmente soleggiato; temperatura 11°-22°; precipitazioni 15%; umidità 64%
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.