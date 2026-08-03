MotoGP Gran Bretagna 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dopo la pausa estiva il Motomondiale riaccende i motori a Silverstone, dove prende il via la seconda metà della stagione 2026 con un Gran Premio di Gran Bretagna che si preannuncia decisivo. La lotta per il titolo è apertissima come mai prima d'ora: cinque piloti sonoracchiusi in appena 24 punti, con Jorge Martin ancora al comando della classifica ma chiamato a difendersi da una concorrenza sempre più agguerrita. Tra i principali rivali c'è il compagno di squadra Marco Bezzecchi, deciso a lasciarsi alle spalle un periodo sfortunato proprio sulla pista dove un anno fa conquistò la sua prima vittoria con Aprilia. In grande crescita anche Marc Marquez, ormai pienamente rientrato nella corsa al Mondiale dopo il recupero dall'infortunio, e il sorprendente Ai Ogura, autore di una straordinaria seconda parte della prima metà di stagione e ormai stabilmente tra i candidati al titolo. Non va poi sottovalutato Fabio Di Giannantonio, sempre costante e quinto in classifica, mentre Francesco Bagnaia cerca di rilanciarsi su un circuito dove ha già vinto in passato. Silverstone, inoltre, continua a essere una delle piste più imprevedibili del calendario: le ultime undici edizioni hanno visto undici vincitori diversi, un dato che lascia immaginare un altro fine settimana ricco di spettacolo e colpi di scena. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.