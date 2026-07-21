David Alonso in MotoGP con Honda dal 2027: HRC punta sul talento colombiano

Honda Racing Corporation ha ufficializzato uno dei movimenti più attesi del mercato piloti in vista del 2027: David Alonso correrà in MotoGP con Honda grazie a un contratto pluriennale, anche se resta ancora da stabilire se vestirà i colori del team ufficiale HRC oppure quelli della LCR Honda. A soli 20 anni, il colombiano è considerato uno dei talenti più brillanti della nuova generazione e arriva nella classe regina dopo un percorso di crescita rapidissimo. Terzo da debuttante in Moto3 nel 2023, Alonso ha dominato il campionato l'anno successivo prima di compiere il salto in Moto2, dove ha conquistato la sua prima vittoria nel GP d'Ungheria del 2025 e, nella sua seconda stagione, occupa attualmente il quarto posto nella classifica iridata. L'esordio in sella alla MotoGP Honda è già fissato: il primo contatto con la RC213V arriverà nel tradizionale Test di Valencia, in programma subito dopo l'ultima gara del Mondiale 2026.

Honda Racing Corporation are pleased to confirm the signing of David Alonso on a multi-year contract for the MotoGP World Championship. The 20-year-old Colombian has authored one of the most impressive runs through the lightweight classes in recent times, finishing third as a… pic.twitter.com/jMaBoR2DxG — Honda Racing Global (@HondaRacingGLB) July 21, 2026

Honda investe sul futuro, ma resta il nodo della squadra

Con 20 vittorie, 30 podi e nove pole position conquistati tra Moto3 e Moto2, Alonso ha costruito un curriculum che ha convinto HRC a puntare su di lui per il nuovo corso della Casa giapponese. L'annuncio rappresenta un altro tassello della ricostruzione tecnica e sportiva di Honda, impegnata da tempo a riportarsi stabilmente ai vertici della MotoGP. Resta invece da definire la destinazione del colombiano all'interno dello schieramento della Casa di Tokyo: il contratto lo lega direttamente a Honda Racing Corporation, ma al momento non è stato comunicato se il suo debutto avverrà nel team ufficiale oppure nella struttura satellite LCR. Una decisione che dipenderà anche dagli equilibri del mercato piloti 2027 e dalla composizione definitiva della line-up Honda, ma una certezza c'è già: David Alonso sarà uno dei rookie più attesi della prossima era della MotoGP

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