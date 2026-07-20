MotoGP 2026, cinque piloti in 24 punti: una lotta senza precedenti

Alla pausa estiva la MotoGP 2026 si presenta con una classifica che non ha precedenti nell'era moderna della categoria. Dopo undici Gran Premi, i primi cinque piloti sono racchiusi in appena 24 punti, il margine più ridotto mai registrato a questo punto della stagione. A guidare la graduatoria è Jorge Martin con 212 punti, ma alle sue spalle incombono Ai Ogura (206), Marc Marquez (194), Marco Bezzecchi (192) e Fabio Di Giannantonio (188), tutti ancora pienamente in corsa per il titolo. Un equilibrio che racconta meglio di qualsiasi statistica quanto sia stato imprevedibile questo campionato, passato nel giro di poche settimane dal dominio apparente dell'Aprilia a una lotta apertissima che coinvolge ben cinque contendenti.

GP Olanda 2026, Assen. Jorge Martin. Credits: Aprilia Racing

Dal dominio Aprilia al ribaltone di quattro Gran Premi

Appena un mese fa lo scenario era completamente diverso. Dopo il trionfo del Mugello, Marco Bezzecchi sembrava aver preso in mano il Mondiale: il pilota Aprilia vantava 17 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin e addirittura 39 su Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez accusava oltre cento punti di ritardo a causa dei problemi fisici accumulati nella prima parte dell'anno. Poi sono arrivati quattro Gran Premi che hanno completamente riscritto la classifica. Bezzecchi ha raccolto appena 13 dei 148 punti disponibili, pagando errori, sfortuna e infine la frattura della clavicola rimediata al Sachsenring, che lo costringerà a rincorrere dopo la pausa estiva. All'estremo opposto c'è Marc Marquez, capace di recuperare ben 84 punti nello stesso arco di tempo grazie a tre vittorie domenicali, mentre Ai Ogura ha confermato il suo straordinario momento di forma con il successo di Assen e i secondi posti di Brno e del Sachsenring, candidandosi ormai apertamente alla conquista del titolo.

GP Cechia 2026, Brno. Ai Ogura (Aprilia). Credits: MotoGP.com

Martin davanti a tutti, ma la pausa arriva nel momento più delicato

Pur avendo perso brillantezza rispetto alla prima parte della stagione, Jorge Martin arriva comunque alla sosta da leader della classifica generale. Lo spagnolo continua però a lamentare difficoltà con l'anteriore della sua Aprilia e lui stesso ha indicato Marc Marquez come favorito per il titolo, riconoscendo anche la crescita di Ogura e Raul Fernandez all'interno della casa di Noale. Alle loro spalle resta pienamente in partita Fabio Di Giannantonio, premiato dalla costanza nonostante qualche episodio sfortunato, mentre Pedro Acosta e Francesco Bagnaia rimangono matematicamente in corsa. Il tre volte iridato Ducati, ottavo a 65 punti dalla vetta, è convinto che ritrovando il feeling con la moto possa ancora rientrare nella lotta. E attenzione anche ad Alex Marquez, finalmente sulla strada del completo recupero dopo il grave incidente di Barcellona. Con otto piloti racchiusi in appena 65 punti, l'ultimo campionato dell'era dei motori da 1000 cc promette uno dei finali più spettacolari della storia della MotoGP, con Silverstone pronta a dare il via alla volata decisiva dopo la pausa estiva.

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