Nakagami torna in MotoGP: al GP Giappone una wild card che può entrare nella storia

Takaaki Nakagami tornerà in pista in MotoGP in occasione del GP Giappone. Honda HRC ha infatti confermato che il pilota giapponese sarà al via come wild card sul circuito di Motegi, in quella che potrebbe assumere un significato storico: dal 2027, con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico, le wild card saranno infatti abolite.

MotoGP: Takaaki Nakagami (Honda)

Per Nakagami si tratterà della prima apparizione nella classe regina in questa stagione, dopo aver concluso la carriera da pilota titolare al termine del 2024 ed essere passato al ruolo di collaudatore per la casa giapponese.

Una presenza che potrebbe chiudere un'epoca

La partecipazione di Nakagami è in programma dal 2 al 4 ottobre, nel primo dei due appuntamenti consecutivi della tournée asiatica d'autunno che proseguirà poi con il GP Indonesia. Il giapponese ha già disputato due gare come wild card da quando è diventato test rider Honda, ottenendo il miglior risultato con il sesto posto conquistato nel caotico GP Francia dello scorso anno. Aveva inoltre corso a Motegi anche nel 2025, senza però riuscire a vedere la bandiera a scacchi nella gara della domenica.

Quella del GP Giappone potrebbe però essere una delle ultime occasioni per vedere una wild card in MotoGP. Dal 2027, infatti, il nuovo regolamento che introdurrà le moto da 850 cc e il passaggio ai pneumatici Pirelli eliminerà questa possibilità. Sebbene altri costruttori, come Yamaha, possano ancora schierare una wild card nelle gare rimanenti del 2026, l'avvicinarsi della fine dell'era delle 1.000 cc e delle gomme Michelin rende sempre meno necessario utilizzare queste partecipazioni per lo sviluppo delle moto.

Nakagami: ''Un'opportunità preziosa per lo sviluppo''

Nakagami ha commentato con entusiasmo il ritorno in pista davanti al pubblico di casa: ''Sono molto felice di avere l'opportunità di partecipare al GP Giappone come wild card. Attualmente sono concentrato sullo sviluppo della MotoGP Honda nel mio ruolo di collaudatore HRC e questo evento rappresenta un'occasione preziosa per valutare in condizioni di gara i progressi compiuti durante i test''.

Test MotoGP Jerez 2025, Takaaki Nakagami (Honda). Credits: MotoGP.com

Il giapponese ha poi sottolineato il valore speciale dell'appuntamento di Motegi: ''Correre davanti ai tifosi giapponesi nel mio Gran Premio di casa rende questa occasione ancora più speciale. Durante il weekend il mio obiettivo sarà raccogliere il maggior numero possibile di dati utili e contribuire a migliorare ulteriormente la competitività della MotoGP Honda''.

Con il ritorno di Nakagami, Honda potrà quindi contare su un'importante occasione per proseguire lo sviluppo della RC213V in condizioni di gara. Allo stesso tempo, il weekend di Motegi potrebbe rappresentare anche uno degli ultimi capitoli di una tradizione destinata a scomparire con l'arrivo della nuova era della MotoGP nel 2027.

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