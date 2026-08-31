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Yamaha R2, debutta la nuova mini sportiva: 26,5 CV ma è solo per l'India

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50 minuti fa - Yamaha R2 è ufficiale: la nuova sportiva da 26,5 CV parte dall'India

Yamaha R2 debutta ufficialmente in India: la nuova mini sportiva offre 26,5 CV, forcella rovesciata, ABS e display TFT da 5 pollici
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Se ne parlava da un po' di tempo e adesso è ufficialmente arrivata. Parliamo della nuova Yamaha R2, una piccola sportiva che per il momento sarà commercializzata solamente sul mercato dell'India. Arriverà mai anche nel Vecchio Continente? La casa giapponese ha registrato i marchi R2 e YZF-R2 in tutto il mondo e quindi non si può escludere che questa piccola sportiva possa arrivare anche su altri mercati. Ufficialmente, comunque, la nuova R2 a oggi è solo per l'India dove moto del genere vendono molto. Scopriamo com'è fatta.

Una mini sportiva perfetta per il mercato dell'India

La nuova R2 va a posizionarsi tra la R15 e la R3 ed è dotata di un motore monocilindrico da 204 cc con 19,5 kW (26,5 CV) a 10.000 giri/min e 19,1 Nm a 8.000 giri/min. Niente telaio Deltabox, al suo posto un telaio tubolare in acciaio più convenzionale, che secondo Yamaha risulta 2,8 kg più leggero rispetto al telaio della R15, contribuendo a mantenere il peso complessivo della R2 a 149 kg. Vale la pena di notare che sono previste anche le versioni R2 QS e R2 M, tecnicamente più ricche.

Yamaha R2

In ogni caso, tutte le varianti possono contare su forcelle a steli rovesciati da 37 mm e un singolo disco anteriore da 282 mm con pinza radiale a quattro pistoncini e ABS di serie. Il motore dispone dell'acceleratore elettronico che consente di poter contare sulle modalità di guida Street, Sport e Rain, oltre a una modalità personalizzata.

La dotazione di serie vede pure la presenza di un display TFT da 5 pollici per la strumentazione, che supporta la connettività con gli smartphone.

Prezzo

Quanto costa la nuova Yamaha R2? 2,30-2,53 lakh di rupie a seconda della versione. Si parte quindi da circa 2.100 euro.

Fonte: Australian Motorcycle News

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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