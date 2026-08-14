Mansory Vincerò e Vivere, alla Monterey Car Week debuttano due Bugatti uniche al mondo

Mansory porta a Monterey Car Week 2026 due creazioni uniche, entrambe firmate sulle basi più esclusive del catalogo Bugatti. Si chiamano Vincerò e Vivere, e secondo due creazioni «One of One», esemplari singoli e irripetibili, non serie limitate nel senso tradizionale del termine.

Vivere, la versione basata sulla Chiron

Mansory Vivere

Per la Vivere, sviluppata sulla Bugatti Chiron, Mansory dichiara di aver sviluppato «numerosi componenti di carrozzeria inediti, realizzati in fibra di carbonio a vista colorata», con elementi aerodinamici pensati per accentuare le proporzioni della vettura. La carrozzeria si presenta in una tonalità marrone rame, interamente rivestita di fibra di carbonio a vista.

Mansory Vivere, l'abitacolo

Gli interni, sempre secondo Mansory, uniscono pellami pregiati e fibra di carbonio a vista, con dettagli realizzati su misura e configurabili secondo le richieste del singolo proprietario, «rendendo ogni Vivere un'automobile da collezione realmente unica». Per la Vivere, Mansory dichiara anche consumi ed emissioni certificati nel ciclo combinato, pari a 22,3 l/100 km e 506 g/km di CO2.

CarBuzz, che ha potuto osservare da vicino l'esemplare esposto a Monterey, aggiunge la presenza delle minigonne più massicce, un alettone posteriore particolarmente ingombrante e una serie di loghi Mansory che sostituiscono alcuni elementi originali della fanaleria posteriore. Gli interni abbinano pelle color crema a un marrone chiaro, con impunture a contrasto e ulteriori loghi retroilluminati sui pannelli porta e sui poggiapiedi.

Vincerò, la versione basata sulla Mistral

Mansory Vincerò

La Vincerò nasce invece sulla Bugatti Mistral, la roadster a tiratura limitata che chiude l'epoca del W16 quadri-turbo Bugatti. La vettura si presenta in una livrea verde scuro con sottili inserti arancioni a contrasto. In questo caso Mansory ha aggiunto minigonne, prese d'aria e feritoie inedite rispetto alla Mistral di serie, insieme a un paraurti posteriore maggiorato con sei terminali di scarico neri e un alettone posteriore. Loghi Mansory retroilluminati compaiono sulla griglia, sulle minigonne e persino sugli endplate dell'alettone. Gli interni ribaltano la palette cromatica dell'esterno con l'arancione e il verde che si scambiano di ruolo tra sedute e rivestimenti. Mansory dichiara che la Vincerò comprende «numerose caratteristiche esclusive», senza però specificarle tutte nel dettaglio.

FONTE: CarBuzz

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