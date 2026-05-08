Una Classe G così particolare non l'avete mai vista: ecco l'ultima creazione di Mansory

Ogni anno si svolge Top Marques Monaco, una salone auto dedicato alle supercar in cui non è raro trovare anche modelli molto particolari oltre che esclusivi. Mansory vuole farsi notare e ha deciso di portare la Mansory Azura, un'interpretazione davvero radicale della Mercedes Classe G che è stata trasformata in una cabrio a 2 porte dal look davvero estremo. La base è quella della Mercedes-AMG G 63 che è stata completamente stravolta. Già perché il lavoro non è stato da poco visto che il fuoristrada è stato completamente rivisto e non parliamo solamente dell'aspetto.

Mansory Azura

Estrema in tutto

Il lavoro di trasformazione ha richiesto infatti tantissime modifiche, a partire dalla riduzione del passo e diversi interventi sulla carrozzeria per trasformare il fuoristrada in una 2 porte. E parlando proprio delle portiere, sono nuove e presentano un'apertura controvento, ispirate alle Rolls-Royce. Inoltre, troviamo una capote in tessuto bianco. Il kit carrozzeria include passaruota allargati sia anteriori che posteriori e un nuovo frontale dal design davvero eccentrico. Tra gli elementi che caratterizzano il frontale spiccano una nuova griglia, diverse e più elaborate prese d'aria e luci diurne a LED angolari. Le modifiche alla carrozzeria continuano lungo le fiancate, con nuove prese d'aria sui parafanghi anteriori, predellini laterali retrattili e un set di cerchi di grandi dimensioni verniciati nello stesso colore della carrozzeria.

Mansory Azura

Il colore scelto è un azzurrino/turchese che richiama il mare. Una scelta probabilmente dettata dal fatto che l'auto è stata svelata a una fiera che si svolge nel Principato di Monaco. Oltre all'azzurrino, ci sono poi elementi di colore bianco a contrasto. Lo stesso colore azzurrino è stato utilizzato anche per i rivestimenti in pelle degli interni, compresi i sedili, i pannelli delle portiere, la plancia e il volante. Le zone non rivestite in pelle utilizzano fibra di carbonio a vista.

Le modifiche non hanno riguardato solo l'aspetto perché nemmeno il motore è quello di una Mercedes -AMG standard. Il V8 biturbo da 4 litri è stato modificato con nuovi turbocompressori e un impianto di scarico personalizzato. Il risultato del lavoro sul propulsore è una potenza di ben 820 CV, con una coppia massima che è salita addirittura a quota 1.150 Nm. In termini di prestazioni, per accelerare da 0 a 100 km/h servono appena 4 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Mansory Azura

Se tutto ciò giustifichi o meno un prezzo richiesto che sarà sicuramente molto elevato, è una questione che riguarda Mansory e la manciata di acquirenti disposti a sborsare la cifra richiesta.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026