Mansory rivoluziona la Lamborghini Revuelto con la folle Carbonada Damask X

Lamboghini Revuelto è un supercar esclusiva, in grado di garantire prestazioni elevatissime e un piacere di guida senza pari. Eppure, pare che ci siano alcuni proprietari che vogliono ancora qualcosa di più. Ed è qui che interviene Mansory pronto a personalizzare questa supercar in base alle richieste dei clienti, per creare ogni volta qualcosa di davvero unico. L'ultimo progetto che il preparatore tedesco ha concluso si chiama ''Carbonada Damask X'' ed estremizza ulteriormente la supercar dotata di un motore V12 ibrido Plug-in. Look più aggressivo, anzi ''eccessivo'' come da tradizione Mansory e maggiore potenza, queste sono alcune delle caratteristiche di questo esemplare unico commissionato da un cliente.

Mansory Carbonada Damask X, davvero esagerata

Tanta fibra di carbonio ed eccessiva in tutto

Carbonada Damask X si caratterizza innanzitutto per una carrozzeria in fibra di carbonio in un partiolare color marrone. Il body kit aerodinamico è molto simile a quello visto su altre Revuelto con trattamento ''Mansory''. Il frontale è stato rivisto e include uno splitter differente, prese d'aria ridisegnate e un nuovo cofano. Mansory ha poi aggiunto nuovi passaruota, minigonne laterali affilate e una presa d'aria funzionale sul tetto. Il frontale della supercar appare così davvero esagerato ma dietro, Mansory ha saputo andare oltre. Infatti, il cofano motore è stato rivisto e sopratutto troviamo un ampio spoiler. Ma non basta perché Mansory ha poi aggiunto un nuovo diffusore di grandi dimensioni, una luce di stop centrale ispirata alla Formula 1 e tre terminali di scarico che ricordano quelli dell'Apollo Intensa Emozione.

A completare le modifiche esterne della vettura ci sono nuovi cerchi verniciati di marrone FV.10 Carbon da 21 pollici all'anteriore e da 22 pollici al posteriore, con pinze freno abbinate e alette aerodinamiche con la stessa finitura in fibra di carbonio della carrozzeria. Insomma, una Revuelto dall'aspetto davvero esagerato ma, del resto, questo è lo stile di Mansory.

Mansory Carbonada Damask X, interni

Pure l'abitacolo è stato rivisto, con numerosi componenti in fibra di carbonio marrone a vista, tra cui il volante, il quadro strumenti e la plancia. Sono presenti pure nuovi inserti in Alcantara nera, con cuciture e profili sempre in colore marrone. Il preparatore tedesco ha inoltre spostato il pulsante di avviamento/spegnimento del motore sul rivestimento del tetto. Il cuore pulsante è il V12 Plug-in (V12 di 6,5 litri più 3 motori elettrici) in grado di arrivare a disporre di una potenza combinata pari a 1.070 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi. La velocità massima è di 354 km/h.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026