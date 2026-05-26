Sta davvero arrivando una Yamaha YZF-R2?

Circa 5 anni fa, Yamaha aveva registrato i marchi per due nuove moto sportive: la YZF-R9 e la YZF-R2. C'è voluto un po' ma dal 2025 la R9 è disponibile sul mercato. La R2 ancora non è arrivata ufficialmente ma si pensa che possa arrivare presto. La casa giapponese in questi anni sta registrando il nome R2 in diversi Paesi, Unione Europea inclusa. Certo, potrebbe essere solo una mossa per proteggere il nome ed evitare che possa essere utilizzato da altre aziende ma la sensazione è che alla fine una Yamaha YZF-R2 possa effettivamente essere portata al debutto.

Su quali mercati?

La YZF-R2 sarà probabilmente un'evoluzione di due modelli esistenti: la YZF-R125, attualmente venduta nei mercati come l'Europa e la YZF-R15 da 155 cc, una sportiva monocilindrica di piccola cilindrata venduta in Paesi come India e Indonesia. Dovrebbe andare a collocarsi sotto la R3 e quindi viene da chiedersi su quali mercati eventualmente potrebbe essere proposta. Nei mercati asiatici come l'India, una moto con un motore da circa 200 cc potrebbe piacere molto e potrebbe rappresentare un modello vincente pure nei mercati emergenti dove i giovani motociclistici cercano una piccola sportiva non troppo impegnativa ma con un look da supersportiva.

Dato che il motore 125 cc della YZF-R125 eroga 14 CV e quello della R3 42 CV, si può immaginare che un motore da 200 cc dell'ipotetica R2 possa offrire una potenza attorno ai 24 CV. Per il momento siamo solo nel campo delle ipotesi e quindi il tutto va preso con le dovute cautele. Yamaha sta comunque continuando a proteggere in vari mercati il nome YZF-R2 e questo farebbe pensare all'arrivo di un modello con tale nome. In ogni caso, per il momento la R2 è solo un nome registrato su alcuni documenti e potrebbe benissimo rimanere in un cassetto.

Fonte: Cycle World

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026