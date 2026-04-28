Nostalgia delle Yamaha degli anni '80? Al'ASI Motorshow c'è la cura

Yamaha porterà una selezione di modelli che hanno scritto la storia: le moto di Roberts, Lawson e Lavado a Varano de' Melegari

Dall'8 al 10 maggio 2026, Yamaha sarà protagonista della 23ª edizione dell'ASI MotoShow all'Autodromo ''Riccardo Paletti'' di Varano de' Melegari (PR), il grande raduno dedicato alla storia del motociclismo dove le moto d'epoca tornano a correre in pista.

1986, un anno da ricordare per la Casa di Iwata

Il tema centrale della partecipazione Yamaha sarà il 40° anniversario della stagione 1986, anno in cui il marchio giapponese conquistò un memorabile double iridato: Eddie Lawson campione del mondo nella classe 500 e Carlos Lavado in quella 250. Entrambi i piloti saranno presenti a Varano per incontrare il pubblico accanto alle moto che li resero leggendari, la YZE500 e la YZR250, oltre ad alcune delle più iconiche YZR500 dell'epoca d'oro dei due tempi — compresa quella di Kenny Roberts, che ha ispirato anche una recente colorazione per la XSR.

Yamaha XSR900 GP 2026, la colorazione ispirata alla moto di ''King'' Kenny Roberts

Molte di queste moto storiche torneranno a girare in pista durante il weekend. Accanto a loro, anche modelli della gamma attuale come la XSR900 GP e la XSR125 Legacy, e la XSR900 GP Yard Build ispirata a Colin Edwards, realizzata nell'ambito del progetto europeo Back to the Paddock.

Durante l'evento sarà presente anche uno shop dedicato all'abbigliamento Yamaha. L'appuntamento di Varano anticipa inoltre lo Spirit of Challenge, in programma il 20 giugno sullo stesso circuito emiliano.

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