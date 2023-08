Al Mugello con Canepa sulla Yamaha YZR 500 2 tempi di Lawson: il video POV

Niccolò Canepa, pilota Yamaha nell'EWC, ci porta sulla YZR 500 2 tempi 1986 di Eddie Lawson tra le colline del Mugello Circuit. Un tuffo nel passato da vivere attraverso il video POV.

SULLA GP Il pilota ligure guida la Yamaha 500 OW81 con i guanti di velluto: per quasi tutto il primo giro la cambiata non è mai spinta al limitatore e quando la GP entra in coppia passa al rapporto successivo. Certamente una forma di protezione nei confronti del delicato motore a 2 tempi – in rettilineo è costretto a parzializzare – ma forse anche verso... se stesso! D'altra parte oltre 140 CV per 115 kg a secco – no traction control – restano numeri delicati da gestire anche rispetto alle moto di oggi. In più di un'occasione Canepa è anche costretto a scalare marcia in curva, come all'uscita dell'Arrabbiata 2, quando il motore, troppo basso di giri, faticherebbe a tirarlo fuori dalla ripida curva. Quando, durante l'inizio del secondo giro, il pilota genovese inizia ad alzare il ritmo, è purtroppo già tempo di rientrare dal raccordo della Casanova-Savelli. Un video da guardare, ma soprattutto da ascoltare col volume al massimo!

Pubblicato da Michele Perrino, 11/08/2023