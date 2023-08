MotoGP San Marino 2023, torna la tribuna Yamaha Racing

Questione di punti di vista. A emozionarsi e spingere al successo il proprio beniamino, dalla giusta prospettiva c'è ancora più gusto. Yamaha offre al pubblico dell'edizione 2023 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma il 9-10 settembre prossimi, la possibilità di recitare la parte del protagonista della tribuna A del Misano World Circuit. In occasione della tappa italiana della MotoGp, gli appassionati potranno sia godersi lo spettacolo della classe regina e supportare i piloti portacolori Yamaha, sia sentirsi parte della famiglia racing del costruttore di Iwata grazie alla Blu Special Edition Box a loro disposizione.

Fabio Quartararo su Yamaha al GP San Marino 2022

MOTOGP KIT Il pacchetto speciale, acquistabile sin da subito sul sito Yamaha, prevede l’ingresso per le giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre, il parcheggio gratuito, l’esclusivo “Blu Racing Kit” con T-shirt, sacca Yamaha Racing e una sorpresa per ogni fan. Sarà un susseguirsi di adrenaliniche emozioni. Staccata dopo staccata e gas aperto in rettilineo, gli appassionati potranno vivere ogni singolo istante ed entrare a far parte ancora una volta di una pagina di storia della MotoGP.

DOVE ACQUISTARE Per accaparrarsi un posto e portare a casa un ricordo speciale, qui il link alla sezione dedicata sul sito ufficiale Yamaha.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/08/2023