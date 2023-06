Yamaha, e-bike e scooter elettrici protagonisti della nuova campagna digital

Yamaha è il primo marchio italiano a due ruote che dà vita, in Italia, a una campagna pubblicitaria DOOH, ossia “Digital Out of Home”, una sigla che ai pubblicitari piace un sacco, e dietro cui si nasconde in realtà la cartellonistica digitale, con schermi al posto dei consueti manifesti cartacei.

Yamaha NEO'S Milky White

LO SCOOTER ELETTRICO La campagna “Zitto zitto ti porta dappertutto” è stata creata per Neo’s, il cinquantino elettrico della casa dei tre diapason, protagonista per un mese del maxi muro a LED angolare DOOH 3.0 di Aerostar, acceso in Corso Como a Milano, in una delle zone più fashion del capoluogo lombardo, da sempre attenta alle nuove tendenze e all’innovazione.

LE E-BIKE La campagna si estende anche alle prime tre e-bike della casa giapponese, Moro, Wabash e Crosscore (che abbiamo provato in anteprima lo scorso anno), visibili sugli schermi in Piazza 5 Giornate e in San Babila a Milano, oltre che su 315 pensiline digitali del capoluogo lombardo. La campagna è presente anche a Roma, con un imponente allestimento di 135 metri quadrati sulla parete di via Aurelia/Piazza Irnerio.

LE DICHIARAZIONI “I canali di comunicazione tradizionali come le OOH si evolvono in DOOH e 3D DOOH, gli stessi progressi tecnologici li fa la mobilità con il commuting urbano che per Yamaha va anche nella direzione di un elettrico pratico e sostenibile”, ha dichiarato Umberto Ottolina, Division Marketing e Communication Manager di Yamaha. “Yamaha sceglie quindi di portare l’innovazione anche all’interno delle proprie campagne marketing, grazie all’utilizzo di supporti di ultima generazione per parlare in modo sempre più contemporaneo ai propri utenti”.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/06/2023