Yamaha: al Mugello si festeggeranno i 25 anni della R1

Dalla prima e iconica R1 del ’98 a oggi sono passati 25 gloriosi anni di carriera per la sportiva della Casa di Iwata. Innovazione, performance e quel forte richiamo creato grazie alla leggenda di Valentino Rossi hanno fatto sì che la YZF-R1 si ritagliasse un posto speciale nel cuore degli smanettoni. Per festeggiare questo importante traguardo Yamaha ha organizzato alla R1 e ai suoi possessori una festa coi fiocchi nella scenografica cornice del Mugello, dal 21 al 22 luglio.

COSA FARE Per l’occasione lo Yamaha Racetrack Experience, abitualmente riservato ai soli possessori di Yamaha R1M, verrà aperto anche ai possessori della versione standard, con possibilità di girare in pista per due turni, ricevere importanti consigli per la messa a punto della propria moto da tecnici specializzati e visitare il dietro le quinte del box Pata Yamaha Prometeon WorldSBK.

PRESENTI I PILOTI A rendere il tutto ancora più indimenticabile ed esclusivo ci sarà la presenza dei piloti Yamaha WSBK. Andrea Locatelli e Toprak Razgatlıoğlu, Remy Gardner, Dominique Aegerter, Lorenzo Baldassari, Bradley Ray e Niccolò Canepa saranno in pista con i fortunati partecipanti all’evento. Per garantire che l’evento si svolga in maniera organizzata e piacevole è previsto un numero limitato di posti, per assicurarsene uno è necessario registrarsi sul sito ufficiale dell’evento.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 28/06/2023