Yamaha: per te è più adatto Xmax o Nmax? Scoprilo ora

Nei primi anni 2000, nello scenario suggestivo della Reggia di Caserta, Yamaha sconvolse per sempre il mondo delle due ruote. Per la prima volta veniva presentato uno scooter sportivo nel senso più autentico del termine, equipaggiato con soluzioni tecniche mutuate direttamente dalle moto. Il suo nome era TMAX 500.

Il pubblico lo accolse con un entusiasmo travolgente, tanto da trasformarlo in pochi mesi in uno dei modelli più venduti della storia. In circa venticinque anni di gloriosa carriera, le unità vendute nel Vecchio Continente hanno superato quota 330.000. Oltre allo straordinario successo commerciale, il TMAX ha avuto il merito di inaugurare un filone completamente nuovo, spingendo numerosi concorrenti a cercare di intaccare la sua leadership negli anni.

Confronto XMAX 300 e NMAX 155

Ma la vera grande vittoria di Yamaha è stata un'altra: l'aver capitalizzato questo successo per dare vita a una vera e propria famiglia coesa di scooter sportivi. Una gamma completa, strutturata su diverse ''taglie'' per rispondere a ogni esigenza di mobilità: la taglia Large capitanata da Sua Maestà TMAX, la taglia Medium presidiata dall'XMAX 300 e, infine, la taglia Small, rappresentata dall'agile NMAX 155. Scopriamo insieme come si comportano i ''fratelli minori''.

Yamaha XMAX 300: il GT intelligente per il commuting a lungo raggio

Nella piramide gerarchica degli scooter sportivi di Iwata, immediatamente al di sotto del TMAX, si posiziona l'XMAX. L'idea alla base del progetto è prendere il DNA del fratello maggiore e distillarne i concetti in una forma più accessibile e meno estrema. Il risultato è un mezzo dall'utilizzo pragmatico, con dimensioni più contenute e una maggior maneggevolezza nel contesto urbano.

Il look affilato lo lega a doppio filo all'ammiraglia della gamma, evidenziando le stesse linee tese e l'immancabile motivo stilistico a ''boomerang'' sulle fiancate. Negli anni, tuttavia, l'XMAX è riuscito a ritagliarsi una propria precisa identità, introducendo un tocco di eleganza che lo rende immediatamente riconoscibile tra i tanti rivali orientali giunti in Europa per sottrargli lo scettro di scooter GT.

Confronto XMAX 300 e NMAX 155

Mentre in passato lo abbiamo provato spesso nel ricco allestimento Tech Max, la versione standard oggetto di questa prova conferma la bontà costruttiva del progetto. È uno scooter solido, che trasmette grande qualità. La cura nelle finiture è il chiaro segno di un prodotto di successo che è stato affinato e migliorato nel tempo senza inutili stravolgimenti: una certezza di affidabilità che rappresenta un enorme punto a favore al momento dell'acquisto.

Ciclistica e motore: scooter sì, ma ispirato alle moto

Il vero punto di forza dell'XMAX 300 risiede nel comparto ciclistico. All'anteriore troviamo una doppia piastra di sterzo per la forcella (escursione 110 mm), una soluzione di stampo motociclistico che garantisce un rigore esemplare e un grande piacere di guida tra le curve. Sebbene il telaio sia di tipo tradizionale e il motore funga da forcellone oscillante, la precisione nelle traiettorie è uno dei motivi del successo del midi-GT di Iwata.

Confronto XMAX 300 e NMAX 155

Il propulsore Blue Core (cilindrata effettiva di 292 cm³) eroga una potenza massima di 28 CV a 7.250 giri/min e una coppia di 29 Nm a 5.750 giri/min. Prestazioni brillanti, ideali per chi usa lo scooter per fare tangenziali, autostrade e città, senza rinunciare a un'economia di consumi da primo della classe. A frenare i 183 kg in ordine di marcia ci pensano un disco anteriore da 267 mm e uno posteriore da 245 mm, con ABS di serie. Le ruote sono da 15'' davanti e 14'' dietro, gommate Michelin City Grip 2.

Praticità, abitabilità e impressioni di guida

Confronto XMAX 300 e NMAX 155

L'XMAX si propone come il perfetto alleato ''Smart Business''. Lo spazio di carico è ai vertici della categoria: nel sottosella entrano due caschi integrali più altri piccoli oggetti. Nel retroscudo si trovano due ulteriori vani, di cui uno sotto chiave e dotato di presa di ricarica per lo smartphone. Completano la dotazione il sistema Smart Key, i fari full LED, il controllo di trazione e la strumentazione connessa.

In sella, l'ergonomia convince appieno per le lunghe tratte grazie a una sella molto accogliente e ben imbottita. Unico dazio da pagare è la conformazione ampia dell'arco al cavallo: se non superate il metro e settantacinque toccherete terra in punta di piedi. Lo scooter, tuttavia, è bilanciatissimo, leggero e volta stretto, caratteristiche da non sottovalutare nell'uso ubrano.

Confronto XMAX 300 e NMAX 155

Su strada, l'accoppiamento tra il motore Blue Core e la trasmissione è praticamente perfetto, proprio come accade sul fratello maggiore. Ottimo lo spunto al semaforo e agevoli i sorpassi oltre i 130 km/h in autostrada, dove la stabilità non manca mai e il riparo aerodinamico e di buon livello. I consumi sono interessanti: nel percorso che percorro abitualmente casa-redazione, con una buona varietà di percorso tra strade urbane e a scorrimento veloce, i consumi si sono attestati stabilmente intorno ai 30 km/l.

Prezzo XMAX 300: €6.599 per la versione Standard, €7.699 per la versione top Tech Max Plus.

Yamaha NMAX 155: l'urbano ad alta tecnologia

Confronto XMAX 300 e NMAX 155

Se la taglia ''M'' risulta troppo generosa per il vostro percorso, fatto prevalentemente di spostamenti brevi in ambito urbano, Yamaha offre la taglia ''S'': ovvero NMAX. Compatto e agilissimo, è l'ideale per sopravvivere al caos del traffico moderno, mantenendo però invariati i tratti somatici della famiglia (come il design del ''Boomerang'' e un look molto sportivo, forse più di XMAX). In questa versione Tech Max - unica disponibile per questa cilindrata - le finiture sono impreziosite da cuciture a contrasto e un cruscotto TFT che offre persino la navigazione cartografica con Garmin.

Y-ECVT: La trasmissione rivoluzionaria

Oltre alle dimensioni a prova di metropoli caotica, l'asso nella manica di NMAX 155 si nasconde nel motore, o meglio, nella sua trasmissione: un'esclusiva per questo segmento chiamata Y-ECVT (una trasmissione CVT a gestione elettronica). Al posto delle tradizionali massette e rulli centrifugi, l'elettronica decide l'andamento del variatore offrendo due modalità di guida:

Town: Per una guida fluida e il massimo contenimento dei consumi (a parità di velocità abbatte i giri motore di ben 1.000 rpm).

Sport: Per ripartenze grintose tra un semaforo e l'altro.

Confronto XMAX 300 e NMAX 155

In più, è presente una sorprendente funzione Downshift. Attraverso un pulsante al manubrio, o con una rapida rotazione del gas, il sistema simula una scalata di marcia per darti una risposta istantanea (ideale per i sorpassi) o per aumentare il freno motore in rilascio e nelle discese ripide.

Il propulsore da 155 cm³ sprigiona 15,1 CV, ma grazie all'immediatezza dell'Y-ECVT le prestazioni percepite sono quelle di uno scooter di categoria superiore.

Agilità e Spazio

L'ergonomia, paradossalmente, è persino migliore per i più alti rispetto a quella dell'XMAX. La pedana sale in maniera meno ripida, permettendo di stendere le gambe con estremo comfort. Il manubrio stretto e incurvato verso il guidatore lo rende l'arma letale per evitare gli ingorghi. È leggerissimo (solo 135 kg) e ha una sella bassa a soli 770 mm da terra, accessibile a chiunque.

Confronto XMAX 300 e NMAX 155

La ciclistica poggia su ruote da 13 pollici e doppi ammortizzatori al posteriore. Lo spazio di carico è inferiore rispetto al fratello maggiore (un solo casco integrale nel sottosella e un parabrezza corto), ma la maneggevolezza in piega e i consumi ripagano di ogni sacrificio: abbiamo registrato in prova punte di 36 km/l.

Prezzo NMAX 155: €4.099.

Conclusioni: quale ''Max'' scegliere?

Confronto XMAX 300 e NMAX 155

Vasco Rossi – peraltro storico appassionato del TMAX – cantava ''Vado al massimo''. Yamaha, con questa gamma, dimostra che il DNA sportivo non si perde cambiando la cilindrata.

Scegliete l'XMAX 300 se siete pendolari da decine di chilometri al giorno, viaggiate spesso in tangenziale o autostrada e non volete rinunciare né allo spazio di carico da ''bagagliaio'' né alla guida divertente tipica di una moto nel weekend.

Scegliete l'NMAX 155 se il vostro terreno di caccia è la metropoli. Si parcheggia in un fazzoletto, si alza sul cavalletto con un dito e, grazie alla geniale trasmissione Y-ECVT, vi offre tecnologia all'avanguardia a poco più di 4.000 euro, con consumi vicini allo zero.

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