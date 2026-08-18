Il tuner tedesco Mansory mette le mani sullo Yamaha Tmax 560 e...

Il tuner tedesco Mansory firma un kit in carbonio per lo Yamaha Tmax 560: livrea turchese e frontale rivisto. Ma la meccanica?

Siamo abituati a vedere il nome di Mansory associato a supercar dalle forme esagerate e preparazioni pensate per una clientela dalle disponibilità economiche praticamente illimitate. Negli ultimi tempi, però, l'atelier tedesco ha iniziato a esplorare anche il mondo delle due ruote.

Dopo una prima divagazione con la Vespa Elettrica Monaco Edition, l'attenzione del tuner si è spostata su un mezzo dalle dimensioni e dalle ambizioni decisamente diverse, lo Yamaha TMAX 560.

Mansory Maxi Scooter su base Yamaha Tmax 560

Carbonio a vista e dettagli rivisti

Battezzato semplicemente Mansory Maxi Scooter, il progetto prende la base del modello di Iwata e la veste seguendo la sua classica ricetta. L'intervento è focalizzato sulla carrozzeria, che sfoggia una livrea turchese accompagnata da un massiccio impiego di fibra di carbonio.

Il composito riveste le calotte degli specchietti e vari inserti lungo la carena, fino ad arrivare ai loghi Mansory che rimpiazzano i classici tre diapason Yamaha. Il frontale è stato ridisegnato con prese d'aria più ampie e sporgenti, mentre lo slogan scelto per accompagnare il modello riassume la solita filosofia del marchio: ''Power. Prestige. Perfection''.

Se però ti aspetti anche stravolgimenti meccanici o cavalli extra, ti fermo subito: sotto le sovrastrutture il TMAX rimane sostanzialmente quello di serie. Una scelta che non sorprende, dato che l'architettura dei maxiscooter differisce nettamente dalle vetture su cui il tuner lavora solitamente.

Mansory Maxi Scooter su base Yamaha Tmax 560

Un kit unico e un prezzo per pochi

Per chi volesse trasformare il proprio TMAX, l'elaborazione viene proposta sotto forma di un kit di componenti completo, acquistabile esclusivamente in blocco e non per singoli elementi.

Come spesso accade con le realizzazioni di Mansory, il listino ufficiale non viene dichiarato apertamente sul sito: vale la regola informale per cui, se hai bisogno di chiedere il prezzo, probabilmente è fuori dalla tua portata.

Per farti un'idea sull'impegno economico, considera che l'operazione condotta sulla Vespa Elettrica (che di base costa attorno ai 7.000 euro) portava il conto finale tra gli 11.000 e i 30.000 euro in base alle specifiche. Visto il costo di partenza dello Yamaha TMAX 560, è facile immaginare che la cifra richiesta per questa conversione sia destinata a salire notevolmente.

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