Offerta Back to School Vent Moto: moto nuova e airbag a prezzo speciale

Per il Back to School, Vent Moto ha deciso di predisporre una speciale iniziativa dedicata ai ragazzi che intendono acquistare una sua moto. Iniziativa che punta sulla sicurezza dato che sarà possibile abbinare a condizioni vantaggiose un airbag Motoairbag M1. Il tutto è possibile grazie alla collaborazione con Motoairbag.

L'offerta per proteggere i giovani motociclisti

Vent Moto offre quindi ai clienti la possibilità di acquistare la moto insieme a un dispositivo Motoairbag M1 attraverso un bundle dedicato. L'azienda punta quindi a voler offrire anche una protezione aggiuntiva in grado di aumentare significativamente la sicurezza del giovane motociclista.

Nello specifico, chi acquisterà una nuovo moto, qualsiasi modello, potrà aggiungere il sistema airbag MotoAirbag M1 a condizioni vantaggiose, con soli 200 euro in più anziché 549 euro. Attenzione, però, l'offerta Back to School vale solamente dal primo al 30 settembre 2026.

Vent Moto Back to School

Obiettivo: più sicurezza

La novità va però oltre la sola promozione. Infatti, Vent Moto è la prima Casa motociclistica ad aver sviluppato una predisposizione specifica per l'utilizzo di un airbag analogico di nuova generazione, integrando già in fase progettuale gli accorgimenti necessari per consentirne un utilizzo corretto e naturale durante la guida.

Sulla promozione Back to School, Quirino Tironi, Direttore Generale di Vent Moto, ha commentato:

L'obiettivo di VENT non è soltanto costruire moto divertenti e di qualità, ma contribuire a formare una nuova generazione di motociclisti sempre più consapevoli. Abbiamo scelto Motoairbag perché rappresenta un'eccellenza italiana e perché crediamo che la sicurezza non debba essere un optional, ma un valore da promuovere ogni giorno.

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