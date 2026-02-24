Vent Moto: i cinquantini Skate e Raptor costano meno a marzo. La promo

Vent Moto lancia una promozione per i giovanissimi motociclisti offrendo i due cinquantini Skate e Raptor a un prezzo promozionale. Scopriamo l'offerta.

Vent Moto: Skate 50 e Raptor 50, caratteristiche

Skate 50 e Raptor 50 rappresentano le porte d'accesso alla gamma delle piccole di Vent Moto. Le due entry level, una motard e un enduro, condividono larga parte della tecnica ma si differenziano per look e destinazione di utilizzo principale: da una parte una supermotard con cerchi da 17'' e gomme stradali, dall'altra una moto pensata per l'offroad con cerchio da 21'' e gomme tassellate. Il motore Minarelli 2T raffreddato a liquido è lo stesso, così come telaio perimetrale in acciaio doppia culla con posteriore scomponibile e sospensioni, una forcella da 37 mm e un monoammortizzatore. Cambiano i freni, con l'anteriore di più generose dimensioni sulla Skate 50 – 290 mm invece di 260 mm – e il posteriore da 220 mm su entrambe. Peso a secco di di 89 kg per la Raptor e di 89,5 kg per la Skate (serbatoio da 5,9 e 6 litri).

Vent Moto: Skate 50 e Raptor 50 in offerta

Vent Skate 50 e Raptor 50 sono in offerta fino al 15 marzo: il prezzo al pubblico scende a 2.950 euro rispetto ai precedenti 3.150 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Vent Moto, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/02/2026