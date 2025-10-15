Vent: Giacomo Stefano Leone è il nuovo Direttore Commerciale

Vent Moto, marchio storicamente conosciuto come HM, con sede a Introbio nella provincia lecchese, annuncia la nomina di Giacomo Stefano Leone a Direttore Commerciale.

La sede di Vent a Introbio (LC)

Ingegnere meccanico laureato al Politecnico di Milano, Leone si è legato a lungo con il settore automotive e motociclistico, una carriera lunga 25 anni nel settore, collaborando con realtà importanti come FCA, Piaggio, Rizoma ed Energica Motor Company, che ora punta al rilancio. Leone avrà il compito di guidare la strategia commerciale globale del marchio, rafforzando la rete vendita e la presenza internazionale dell’azienda. Ecco le prime parole del manager di Vent Moto: “Sono entusiasta di entrare a far parte di Vent Moto in un momento così dinamico per l’industria delle due ruote,” ha dichiarato Giacomo Leone. “Il marchio possiede un enorme potenziale, e sono convinto che, attraverso un lavoro di squadra e una strategia mirata ai mercati chiave, potremo raggiungere risultati ambiziosi in tempi rapidi.”

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/10/2025