Yamaha, doppio appuntamento per gli amanti dell'off-road: MX Pro Tour 2026 ed EICMA Riding XFest

Dopo le vacanze estive, torna il tempo di fango e tasselli. Infatti, Yamaha è pronta a riportare in pista tutta l'energia, l'adrenalina e la passione del mondo Off-Road. La casa giapponese intende farlo attraverso due appuntamenti dedicati agli amanti del motocross e della guida in fuoristrada. Stiamo parlando di MX Pro Tour 2026 ed EICMA Riding XFest che offriranno l'opportunità di scoprire e testare in anteprima la nuova gamma motocross YZ 2027.

Occhio a queste date

Segnate queste date sul calendario: il 12 e 13 settembre si terrà l'MX Pro Tour 2026 presso l'04 Park Monte Coralli di Faenza (RA). Successivamente, il 19 e il 20 settembre Yamaha sarà presente a EICMA Riding XFest, al Max Land MX Raceway Park di Chignolo Po (PV), in occasione della prima edizione di un evento dedicato al mondo dell'off-road.

Più nello specifico, MX Pro Tour è da sempre un punto d'incontro della community Off-Road Yamaha. Si tratta di un'occasione per condividere passioni e confrontarsi con altri appassionati. La sede scelta è quella dello 04 Park Monte Coralli di Faenza, una delle piste simbolo del motocross italiano di cui Yamaha è partner. Nel corso di questo evento di due giorni, i presenti potranno salire in sella e provare in anteprima le nuove YZ450F, YZ250F, YZ250 e YZ125 GYTR.

Le prenotazioni per partecipare ai test ride sono aperte. Clicca qui per maggiori informazioni.

EICMA Riding X Fest

Pochi giorni dopo gli appassionati di off-road potranno recarsi a EICMA Riding XFest dove sarà possibile provare in anteprima la nuova gamma YZ 2027 e i modelli Enduro WR250 e WR450. Ma non è finita qui perché grazie all’experience Rookie AcademX, il progetto formativo dedicato ai piloti di domani, ragazze e ragazzi potranno avvicinarsi al mondo delle due ruote in totale sicurezza, provando le WR125 e TT-R125 sotto la guida degli istruttori della Federazione Motociclistica Italiana.

E per i più piccoli che vogliono muovere i primi passi nel mondo Off-Road con la PW50, c'è l'area EICMA for Kids Off Road. Le registrazioni per partecipare ai test ride sono già aperte all'interno del sito della manifestazione.

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