SBK Magny Cours. Bulega, ennesima tripletta e per il titolo è quasi fatta!

Nicolò Bulega lascia Magny-Cours senza concedere neppure le briciole agli avversari: dopo Gara-1 e Superpole Race, il leader del Mondiale domina anche Gara-2 e completa una tripletta che lo porta a quota 26 vittorie stagionali, una soltanto in meno del record di 27 successi stabilito da Alvaro Bautista. Scattato ancora una volta dalla pole, il pilota Aruba.it Racing-Ducati resiste alla pressione iniziale del compagno Iker Lecuona e impiega pochissimo per prendere il largo: già al quarto giro firma il miglior passaggio della corsa in 1'35''159, sette decimi più rapido dello spagnolo. Da quel momento la gara per la vittoria è sostanzialmente chiusa e Bulega arriva al traguardo con 5''420 di margine, conquistando il 46° successo della carriera nel WorldSBK. Lecuona deve accontentarsi per la 22ª volta in questa stagione della seconda posizione, mentre Yari Montella completa un podio tutto Ducati: il pilota Barni viene inizialmente superato da Alberto Surra, ma al sesto giro restituisce l'attacco a curva 5 e si riprende definitivamente la terza piazza. Per Montella è il 13° podio nel Mondiale Superbike, mentre Bulega sale a 553 punti contro i 407 di Lecuona: 146 lunghezze di vantaggio che gli offriranno l'occasione per chiudere matematicamente il campionato nel prossimo round di casa a Cremona.

Race Direction📋



Race red-flagged due to an incident at Turn 3 involving rider #46 Thomas Bridewell. Race finished. Final results based on standings at the end of the last completed time-keeping point for each rider.#FrenchWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/91ivtzpQ1v — WorldSBK (@WorldSBK) September 6, 2026

Baldassarri quarto, bandiera rossa nel finale

Alle spalle del podio la battaglia resta invece accesa fino alle fasi conclusive. Surra resiste inizialmente agli attacchi di Alex Lowes, che cade all'11° giro mentre occupa la quinta posizione, ma al 14° passaggio deve arrendersi a Lorenzo Baldassarri, autore del sorpasso decisivo a curva 13 e quarto al traguardo con il miglior risultato dal round di Most. Surra chiude comunque quinto, centrando la propria miglior prestazione in una gara lunga, davanti ad Alvaro Bautista, tornato nella top-6 dopo aver avuto la meglio su Tommy Bridewell. Proprio il britannico cade però a curva 3 al 20° giro, incidente che porta infine all'esposizione della bandiera rossa a due tornate dalla conclusione: Bridewell viene successivamente dichiarato unfit per contusioni multiple e un sospetto trauma cranico. Garrett Gerloff eredita così la settima posizione davanti a Xavi Vierge, Axel Bassani e Remy Gardner, mentre Sam Lowes non va oltre l'11° posto. Danilo Petrucci è 12°, Miguel Oliveira 15° dopo una penalità di tre secondi per un taglio di pista, mentre tra i ritirati figurano Andrea Locatelli, caduto dopo un contatto con Stefano Manzi, Mattia Rato e Jake Dixon. Il weekend francese si chiude però soprattutto nel segno di Bulega: pole position, tre vittorie e 62 punti conquistati su 62 disponibili, con il record di Bautista ormai a un solo successo e il primo titolo mondiale Superbike che potrebbe arrivare davanti al pubblico italiano di Cremona: gli basterà non perdere più di 22 punti complessivamente su Lecuona nelle prossime tre gare.

Risultati Gara 2 Superbike Round Magny Cours 2026 Race 2 final results🏁



🥇 @nbulega

🥈 @LecuonaIker

🥉 Yari Montella#FrenchWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/lQpekOyEUW — WorldSBK (@WorldSBK) September 6, 2026

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