SBK Magny Cours. Bulega vince Gara-1 davanti a Lecuona e sale a quota 24!

Nicolò Bulega continua la sua impressionante marcia verso il titolo mondiale e, dopo aver dominato le libere e conquistato la decima pole consecutiva, si prende anche Gara-1 a Magny-Cours: per il pilota Aruba.it Racing-Ducati è addirittura la 24ª vittoria nelle prime 25 gare della stagione, la 44ª della carriera nel WorldSBK. La corsa si sviluppa in due atti a causa della bandiera rossa esposta al decimo giro per la caduta di Tommy Bridewell a curva 14. Prima dell'interruzione Bulega aveva dovuto fare i conti soprattutto con il compagno Iker Lecuona, che dopo aver superato Sam Lowes al via era riuscito anche a strappargli momentaneamente il comando a curva 5; il leader iridato aveva replicato nello stesso punto al terzo giro, iniziando poi a costruire un piccolo margine. Alla ripartenza sulla distanza di 12 giri è ancora Lecuona ad attaccare, passando in testa tra curva 6 e curva 7, ma la risposta di Bulega arriva già nel giro successivo, nuovamente a curva 5. Da quel momento il numero 11 cambia passo e scappa via, firmando anche il nuovo giro record in 1'35''030 e tagliando il traguardo con 3''118 su Lecuona e 6''293 su Sam Lowes. Bulega sale così a sole tre vittorie dal record stagionale di Alvaro Bautista, anche se per la certezza matematica del titolo dovrà attendere almeno il prossimo round di Cremona.

Montella ai piedi del podio, Bassani rimonta nove posizioni

Alle spalle del terzetto di testa, Yari Montella conquista un ottimo quarto posto dopo un acceso confronto con Alex Lowes: il momento decisivo arriva al quinto giro della seconda parte di gara, quando il pilota Barni supera la Bimota alla chicane Imola e Lowes finisce lungo, dovendosi accontentare della quinta posizione. Sesto Lorenzo Baldassarri, mentre grande protagonista della rimonta è Axel Bassani, capace di risalire dal 16° posto in griglia fino al settimo davanti ad Alberto Surra, Garrett Gerloff e Xavi Vierge. Jake Dixon porta invece a casa con l'11° posto i suoi primi punti della stagione, precedendo Andrea Locatelli e Danilo Petrucci, mentre Alvaro Bautista chiude 14° dopo essere caduto ed essere ripartito. Decisamente più movimentata la lista dei ritirati: Somkiat Chantra abbandona già al termine del primo giro, Remy Gardner cade alla Adelaide dopo un contatto con Vierge, Miguel Oliveira finisce a terra a curva 8 e Mattia Rato cade poco più tardi. Fuori anche Stefano Manzi, protagonista di uno spettacolare highside all'uscita dell'ultima chicane. Davanti a tutti, però, continua il monologo di Bulega: 24 successi su 25 significano una percentuale di vittorie del 96%, numeri che raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il dominio del leader Ducati in questo 2026.

Risultati Gara 1 Superbike Round Magny Cours 2026 Championship standings🏆@nbulega's lead is becoming astonishing🆙#FrenchWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/4MX08guHev — WorldSBK (@WorldSBK) September 5, 2026

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