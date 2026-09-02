La Superbike approda in Francia. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Dopo la lunga pausa estiva, il Mondiale Superbike 2026 riaccende i motori a Magny-Cours per il nono dei dodici round stagionali e per Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati) arriva già una prima, seppur piuttosto remota, occasione per mettere le mani sul titolo iridato. L'emiliano dovrà lasciare la Francia con almeno 186 punti di vantaggio su Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati) e, per riuscirci, dovrebbe guadagnarne ben 53 sul compagno di squadra nell'arco del weekend. Allo spagnolo basterebbe quindi raccogliere almeno dieci punti per rinviare matematicamente la festa al round successivo, uno scenario decisamente probabile considerando che nelle ultime 21 gare ha ottenuto una vittoria e 19 podi. Bulega, però, ha già dimostrato di trovarsi molto bene a Magny-Cours, dove vanta cinque podi e due successi, mentre Lecuona non è mai riuscito a salire sul podio francese. Più che il probabile verdetto iridato, dunque, il weekend servirà soprattutto a capire se la lunghissima pausa abbia modificato gli equilibri di una stagione fin qui dominata dal numero 11.

Montella difende il podio, tanti candidati per le posizioni che contano

Alle spalle dei due piloti ufficiali Ducati la battaglia si preannuncia decisamente più aperta. Yari Montella (Barni Racing Ducati) arriva in Francia da terzo nella classifica generale e vuole consolidare una posizione prestigiosa, cancellando allo stesso tempo il ricordo dei tre ritiri collezionati qui nel 2025. Tra i candidati al podio ci sono Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team), che proprio a Magny-Cours conquistò tre piazzamenti tra i primi tre nella passata stagione, e Sam Lowes (ELF Marc VDS Ducati), protagonista con continuità nelle posizioni di vertice durante il 2026. Da tenere d'occhio anche Lorenzo Baldassarri (GoEleven Ducati), Alvaro Bautista (Barni Racing Ducati), due volte vincitore sul circuito francese, e Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team), che qui non sale sul podio dal 2022. Può rappresentare una variabile anche Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team): lo statunitense a Magny-Cours ha conquistato la sua unica pole nel WorldSBK nel 2023 e un podio con BMW l'anno successivo. Tra le Yamaha, invece, Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) può contare sul precedente del podio ottenuto nel 2021, mentre Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha) e Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha) proveranno a inserirsi nella lotta per la top ten.

BMW e Honda arrivano preparate, attesa per alcuni rientri

La pausa estiva non è stata sinonimo di vacanza per tutti. Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team) e Danilo Petrucci (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team) hanno disputato ad agosto due giornate di test proprio a Magny-Cours: il portoghese affronterà per la prima volta in gara il circuito francese, mentre Petrux può fare affidamento sui tre podi conquistati qui nel 2024. Nello stesso test hanno lavorato anche Jake Dixon (Honda HRC) e Somkiat Chantra (Honda HRC), entrambi al debutto sul tracciato nel WorldSBK, oltre a Sam Lowes e Tommy Bridewell (Superbike Advocates Ducati). Restano invece da verificare le condizioni di Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Ducati), operato dopo la brutta caduta di Donington Park, e Alberto Surra (Motocorsa Ducati), fermato in Gran Bretagna da un problema alla spalla: entrambi dovranno superare il controllo medico del giovedì. Il weekend di Magny-Cours entrerà nel vivo sabato con Gara 1, mentre domenica saranno come sempre la Superpole Race e Gara 2 a completare il programma: in fondo all'articolo trovate la tabella con tutti gli orari del Round di Francia.

World Superbike 2026: Nicolò Bulega (Ducati)

ROUND FRANCIA IN TV

Il weekend di Magny Cours seguirà il format classico del WorldSBK, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, comprese le sessioni di prove, qualifiche e le tre gare, per seguire al meglio il nono round del Mondiale Superbike 2026.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MOTOGP HD, NOW, TV8 e CIELO

Venerdì 4 settembre

09:40-10:05 – WorldSPB Free Practice (SKY, NOW)

10:20-11:05 – WorldSBK Free Practice 1 (SKY, NOW)

11:20-12:00 – WorldSSP Free Practice (SKY, NOW)

14:10-14:35 – WorldSPB Tissot Superpole (SKY, NOW)

15:00-15:45 – WorldSBK Free Practice 2 (SKY, NOW)

16:00-16:40 – WorldSSP Tissot Superpole (SKY, NOW)

Sabato 5 settembre

09:00-09:10 – WorldSPB Warm Up 1 (SKY, NOW)

09:20-09:30 – WorldSSP Warm Up 1 (SKY, NOW)

09:40-10:00 – WorldSBK Free Practice 3 (SKY, NOW)

11:15-11:30 – WorldSBK Tissot Superpole (SKY, NOW)

13:00 – WorldSPB Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 – WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

15:30 – WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, differita alle 18:30 su TV8)

Domenica 6 settembre

09:00-09:10 – WorldSSP Warm Up 2 (SKY, NOW)

09:20-09:30 – WorldSBK Warm Up (SKY, NOW)

09:40-09:50 – WorldSPB Warm Up 2 (SKY, NOW)

11:10 – WorldSBK Tissot Superpole Race (SKY, NOW, differita alle 18:10 su TV8)

12:40 – WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 – WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, differita alle 18:45 su TV8)

15:15 – WorldSPB Gara 2 (SKY, NOW)

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