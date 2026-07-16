Tutto pronto per la Superbike a Cremona: biglietti, paddock aperto e tante formule per i tifosi

Il conto alla rovescia è iniziato: dal 25 al 27 settembre il WorldSBK tornerà al Cremona Circuit per il decimo appuntamento della stagione 2026, terza visita consecutiva del campionato iridato sul tracciato lombardo. A fare gli onori di casa sarà Nicolò Bulega, dominatore del campionato con 23 vittorie nelle prime 24 gare dell'anno, atteso davanti al pubblico italiano. Anche quest'anno gli organizzatori hanno deciso di mettere i tifosi al centro dell'evento: tutti i biglietti, indipendentemente dalla tipologia scelta, comprendono l'accesso al paddock, permettendo agli appassionati di vivere da vicino il weekend, incontrare piloti e team e respirare l'atmosfera del Mondiale Superbike.

Tre formule per vivere il weekend

L'offerta prevede diverse soluzioni per soddisfare ogni tipo di spettatore. Il biglietto giornaliero da 85 euro consente di accedere al paddock e di muoversi liberamente tra le sette tribune scoperte del circuito, scegliendo durante la giornata il punto migliore da cui seguire l'azione. Chi desidera un'esperienza ancora più esclusiva può optare per il pacchetto VIP da 150 euro, che aggiunge l'accesso all'unica tribuna coperta del tracciato, la partecipazione alla pit walk e una posizione privilegiata per assistere alla partenza e all'arrivo delle gare. Gli appassionati che invece non vogliono perdere nemmeno un turno in pista possono scegliere l'abbonamento valido per tutti e tre i giorni al prezzo di 159 euro, con ingresso al paddock e accesso a tutte le tribune scoperte dal venerdì alla domenica.

Agevolazioni, servizi e iniziative per le famiglie

Particolare attenzione è stata riservata anche a giovani e famiglie. Gli Under 12 potranno entrare al prezzo simbolico di 1 euro, mentre sono previste tariffe ridotte per Under 16, donne, tesserati FMI e appartenenti alle forze dell'ordine. Inoltre, il solo venerdì sarà disponibile un biglietto promozionale da 40 euro. Per aziende e gruppi saranno invece disponibili pacchetti personalizzati con servizi dedicati. Durante il weekend non mancheranno i parcheggi gratuiti, numerosi punti ristoro distribuiti lungo il circuito e diverse attività nel paddock, che verranno annunciate nelle prossime settimane insieme ai dettagli dell'evento inaugurale previsto per il giovedì precedente l'inizio delle attività in pista.

Dove acquistare i biglietti

ON LINE

su TicketOne: www.ticketone.it/artist/sbk-cremona/?affiliate=IGA

ALLA BIGLIETTERIA DEL CREMONA CIRCUIT

indirizzo: S.P. 70, 3, località Ca' de Soresini, 26040 San Martino del Lago (CR), IT

telefono: 0375 350359

email: info@cremonacircuit.it

VEDI ANCHE

Tags