SBK Magny Cours: Bulega in testa dopo il venerdì di libere

Nicolò Bulega parte subito fortissimo a Magny-Cours, chiudendo al comando la prima sessione di prove libere nonostante un avvio tutt'altro che tranquillo. Nei primi cinque minuti della FP1, infatti, alcune noie elettriche hanno costretto il leader del Mondiale a fermarsi ai box, ma una volta risolto il problema il pilota Aruba.it Racing-Ducati ha ripreso rapidamente il controllo della situazione, portando la Panigale V4 R in cima alla classifica con il tempo di 1'35''556. Alle sue spalle Sam Lowes ha confermato l'ottimo stato di forma della Ducati Marc VDS, fermandosi a 284 millesimi, mentre Iker Lecuona ha completato una top-3 interamente Ducati a 433 millesimi dal compagno di marca. Molto vicino anche Xavi Vierge, quarto a 0''479 dopo aver sfruttato nel finale la gomma SCX, davanti alla sorpresa Alberto Surra e a Yari Montella. Lorenzo Baldassarri ha chiuso settimo, seguito da Danilo Petrucci, Garrett Gerloff e Alex Lowes. Più complicato l'avvio di Bahattin Sofuoglu, caduto tra curva 1 e curva 2 nei primi minuti e causa di un'interruzione della sessione necessaria per ripulire la pista, prima di riuscire comunque a tornare in azione.

Bulega resta davanti, Oliveira migliore delle BMW

Il pomeriggio non ha modificato il nome in cima alla classifica: Bulega è rimasto il riferimento anche al termine della FP2, con nessuno capace di migliorare il suo 1'35''556 della mattinata. La graduatoria combinata ha così confermato Sam Lowes secondo e Lecuona terzo, anche se lo spagnolo dell'Aruba.it Racing-Ducati ha concluso anzitempo la propria sessione con una caduta a curva 11. Vierge ha conservato il quarto posto davanti a Montella e Baldassarri, saliti rispettivamente in quinta e sesta posizione, mentre Surra ha chiuso settimo. Miguel Oliveira, fresco del rinnovo pluriennale con BMW, è risultato il migliore della Casa tedesca con l'ottavo tempo, davanti a Gerloff e Alex Lowes, con Jake Dixon 11° e Petrucci 12°. Più indietro le altre Yamaha di Stefano Manzi e Remy Gardner, rispettivamente 13° e 14°, mentre Andrea Locatelli ha vissuto un venerdì particolarmente difficile: al primo weekend con il nuovo capotecnico Emanuele Martinelli, il lombardo è soltanto 20° dopo essere stato rallentato anche da un problema tecnico in FP2. Giornata da dimenticare soprattutto per Sofuoglu, protagonista di una seconda caduta nel pomeriggio: il turco è stato dichiarato unfit per un trauma cranico e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Caduta nel finale anche per Somkiat Chantra, 18° con la Honda.

Risultati Prove libere 1 Superbike Round Magny Cours 2026