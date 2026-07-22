WorldSBK 2027, il mercato entra nel vivo: conferme, rinnovi e trattative

Il rinnovo biennale di Iker Lecuona con Aruba.it Racing - Ducati, annunciato nei giorni scorsi, è soltanto l'ultimo tassello di un mercato piloti WorldSBK 2027 che sta lentamente iniziando a prendere forma. Dopo settimane di indiscrezioni, arrivano infatti le prime conferme ufficiali, anche se la maggior parte della griglia resta ancora tutta da definire. Diversi piloti erano già legati ai rispettivi costruttori da accordi pluriennali: è il caso di Andrea Locatelli, Remy Gardner e Stefano Manzi, tutti sotto contratto con Yamaha Motor Europe, oltre a Sam Lowes, che aveva già firmato un biennale con il team Marc VDS. A questi si aggiungono la conferma di Alex Lowes e Axel Bassani con il progetto bimota by Kawasaki Racing Team, quella di Garrett Gerloff con Kawasaki e il rinnovo di Yari Montella, che continuerà la sua avventura con il Barni Spark Racing Team. Lecuona completa così il primo gruppo di piloti già certi di un posto nel 2027, lasciando però ancora libera la seconda Ducati ufficiale.

One more name confirmed 🧩



The 2027 grid is starting to take shape... who's next on your list? 🔮#WorldSBKpic.twitter.com/wVJp4PnJNk — WorldSBK (@WorldSBK) July 22, 2026

Bulega osservato speciale, dalla MotoGP i primi nomi

Proprio il sedile accanto a Lecuona è uno dei temi più caldi del paddock. Il futuro di Nicolò Bulega, dominatore della stagione 2026, continua infatti a essere legato alle voci di un possibile approdo in MotoGP, dove Ducati lo ha già messo sotto contratto come collaudatore per lo sviluppo della futura Desmosedici 850 cc equipaggiata con pneumatici Pirelli. Se il leader del mondiale dovesse davvero salire nella classe regina, si aprirebbe uno degli effetti domino più importanti degli ultimi anni. Ma i dubbi riguardano gran parte della griglia: al momento restano senza conferma anche piloti ufficiali come Xavi Vierge, Somkiat Chantra e Jake Dixon, mentre tra gli indipendenti sono pochissimi quelli già sicuri del proprio futuro. Intanto iniziano a circolare anche i primi nomi provenienti dalla MotoGP: Alex Rins ha già dichiarato di essere alla ricerca di una sella in Superbike per il 2027, mentre in BMW rimangono in sospeso le posizioni di Danilo Petrucci e Miguel Oliveira, con il portoghese che ha ammesso di stare valutando diverse alternative. Il mercato è ancora nelle fasi iniziali, ma con tanti top rider ancora senza contratto è facile immaginare che le prossime settimane possano dare il via a un vero e proprio effetto domino destinato a ridisegnare l'intero schieramento del WorldSBK

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