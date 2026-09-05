SBK Magny Cours: Bulega in pole davanti a Sam Lowes e Lecuona

Dieci Superpole disputate nel 2026 e dieci pole position per Nicolò Bulega, che a Magny-Cours mantiene intatta la propria incredibile striscia e si assicura matematicamente anche il Tissot Superpole Award della stagione. Dopo aver dominato entrambe le sessioni del venerdì, il leader del Mondiale ha dovuto inizialmente inseguire il compagno di squadra Iker Lecuona, autore nel primo run di un 1'34''676 che gli aveva permesso di precedere Bulega di 212 millesimi, con Sam Lowes provvisoriamente terzo. Nel decisivo assalto finale, però, il pilota Aruba.it Racing-Ducati ha alzato ulteriormente l'asticella, fermando il cronometro sull'1'34''318, nuovo record della pista di Magny-Cours. Sam Lowes è riuscito ad avvicinarsi fino a 168 millesimi, eguagliando la propria miglior qualifica stagionale, mentre Lecuona ha completato la prima fila a 278 millesimi. In una sessione velocissima, con quattro piloti capaci di scendere sotto il precedente primato del circuito, Bulega ha regalato inoltre alla Ducati una pole a Magny-Cours che mancava addirittura dal 2003, quando a partire davanti a tutti era stato James Toseland.

Montella apre la seconda fila, BMW chiamata alla rimonta

Alle spalle dei tre protagonisti della prima fila scatterà Yari Montella, ottimo quarto con la Ducati Barni in 1'34''872 e staccato di 554 millesimi dalla pole, mentre Alberto Surra ha firmato uno dei risultati più sorprendenti della sessione risalendo fino alla quinta posizione davanti alla Bimota di Alex Lowes. Settimo tempo per Tommy Bridewell, autore della propria miglior Superpole nel WorldSBK ma destinato a partire dal fondo dello schieramento in Gara-1 per non aver rispettato le bandiere gialle, oltre che protagonista di una caduta a curva 15 nel finale. A terra anche Lorenzo Baldassarri a curva 8, comunque ottavo davanti a Xavi Vierge e Jake Dixon. Decisamente più complicata la qualifica per Axel Bassani e soprattutto per le due BMW ufficiali: il pilota Bimota non è andato oltre il 17° tempo, mentre Danilo Petrucci e Miguel Oliveira hanno chiuso rispettivamente 18° e 19° e saranno costretti a una difficile rimonta in Gara-1. Davanti, invece, Bulega continua a non lasciare nulla agli avversari: dopo aver monopolizzato tutte le pole del 2026, a Magny-Cours partirà ancora una volta dalla posizione migliore per provare a trasformare la superiorità sul giro secco in un altro risultato pesante nella corsa al titolo.

VEDI ANCHE

Tags