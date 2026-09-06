SBK Magny Cours. Implacabile Bulega, con la Superpole Race sono 25 le vittorie nel 2026

Nicolò Bulega continua a fare storia nel WorldSBK 2026 e dopo Gara-1 si prende anche la Superpole Race di Magny-Cours, conquistando la 25ª vittoria stagionale e portandosi ad appena due successi dal primato di 27 stabilito da Alvaro Bautista. Anche stavolta, però, Iker Lecuona prova a rendere la vita difficile al leader del Mondiale: lo spagnolo scavalca Sam Lowes al via e a curva 5 attacca il compagno di squadra, prendendo il comando. Bulega studia la situazione per un paio di giri e al terzo restituisce il sorpasso proprio nello stesso punto con una staccata decisa. Lecuona ci riprova nel passaggio successivo, ma finisce lungo e viene momentaneamente superato anche da Lowes, salvo riprendersi quasi immediatamente la seconda posizione. Da quel momento Bulega cambia ritmo e scappa via, tagliando il traguardo con 2''073 di vantaggio su Lecuona e firmando anche il nuovo giro record in 1'34''750. Per il pilota Aruba.it Racing-Ducati è un altro passo verso il titolo, mentre Lecuona colleziona addirittura il 21° secondo posto della stagione.

No backing down between the teammates👀💥



Close battle for the lead sees @LecuonaIker losing a second spot for a moment😮#FrenchWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/RMLtbdDFDu — WorldSBK (@WorldSBK) September 6, 2026

Montella sul podio dopo la caduta di Sam Lowes

La lotta per il terzo posto si decide soltanto nelle battute conclusive. Sam Lowes sembrava destinato a completare il podio dopo il terzo posto di Gara-1, ma una caduta a curva 3 nell'ultimo giro lo estromette dalla zona punti e gli costerà anche la prima fila di Gara-2: il britannico, portato al centro medico per accertamenti, scatterà dalla decima posizione. Ad approfittarne è Yari Montella, che aveva già superato Alberto Surra a curva 13 e conquista così il terzo gradino del podio con la Ducati Barni. Surra chiude quarto ed eguaglia il proprio miglior risultato stagionale, davanti ad Alex Lowes e a Tommy Bridewell, riscattatosi dopo la complicata Gara-1. Settimo Lorenzo Baldassarri, mentre alle sue spalle va in scena un confronto tutto Yamaha per le ultime posizioni che assegnano un posto nelle prime tre file della gara pomeridiana: Remy Gardner ha la meglio su Xavi Vierge con un attacco all'ultima chicane, mentre Andrea Locatelli resta escluso dalla top-9 per appena 29 millesimi. Davanti, intanto, il dominio di Bulega assume proporzioni sempre più impressionanti: dopo 26 gare disputate nel 2026, il leader Ducati ne ha vinte 25 e a Magny-Cours gli resta Gara-2 per provare ad avvicinare ulteriormente il record di Bautista.

BIG DRAMA on the last lap💥@SamLowes_22 crashes out and Yari Montella, his biggest rival in battle for bronze, will finish on the podium🆙#FrenchWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/YZOPTShNCn — WorldSBK (@WorldSBK) September 6, 2026

Risultati Superpole Race Superbike Round Magny Cours 2026

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