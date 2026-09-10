Vent Moto a EICMA Riding X Fest: tutte le moto da vedere e provare

Il 19 e il 20 settembre si terrà l'atteso appuntamento dell’EICMA Riding X Fest. Si tratta di una grande festa dedicata a tutti gli appassionati di moto off-road specialistiche. L'obiettivo è quello di offrire ai partecipanti una vera esperienza immersiva. Dunque non solo vedere, ma anche provare direttamente le moto in un contesto progettato su misura per il cross e l’enduro. Tra i marchi presenti a questo importante appuntamento c'è Vent Moto che porterà le gamme Play e Freedom al completo, offrendo così al pubblico l'opportunità non soltanto di conoscere da vicino i diversi modelli, ma anche di provarli direttamente nelle aree predisposte dall'organizzazione.

Vent Moto a EICMA Riding X Fest

Nell'area dedicata alla gamma Play saranno disponibili modelli sviluppati per accompagnare bambini e ragazzi nei primi passi nel mondo delle due ruote. Cosa troveremo? Dalle proposte elettriche eCUB ed eSCOUT fino alle moto con motore termico CUB 60 e Striker 50.

Invece, nell'ara dedicata alla gamma Freedom, sarà possibile vedere da vicino le diverse interpretazioni delle cilindrate 50 e 125 cc, dalle Supermotard Derapage e Skate alle Enduro Baja, senza dimenticare Raptor e X-Rude.

Non mancherà la possibilità di effettuare test ride. Nelle apposite aree demo i presenti potranno infatti provare una selezione dei modelli. L'appuntamento da fissare in calendario è quindi per il 19 e il 20 settembre 2026. Sul sito della manifestazione si possono trovare i dettagli su come partecipare.

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