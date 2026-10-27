Nuove Vent 2027: Baja e Derapage cambiano look, arrivano le e-Raptor elettriche

Vent Moto sarà presente a EICMA 2026 dove punta ad essere tra le protagoniste. Le principali novità sono tre. La gamma Freedom si aggiorna con nuove grafiche. Debuttano inoltre le elettriche e-Raptor. Cresce poi la gamma Play, dedicata ai piloti più giovani. Entriamo nei dettagli.

Freedom MY27: cambia il look

Partiamo dalla gamma Freedom, che copre le cilindrate da 50 a 125 cc. Per il Model Year 2027, Vent Moto lavora soprattutto sull’estetica. Le caratteristiche tecniche restano sostanzialmente le stesse. Il punto di partenza è il successo delle versioni Black Edition. Il mercato chiede moto più scure, essenziali e contemporanee. L’azienda ha quindi guardato anche fuori dal motociclismo: streetwear, sneaker culture, musica, gaming e design digitale. Il risultato sono grafiche con elementi pixel e 8-bit, barcode, griglie e piccoli caratteri tecnici.

Vent Freedom

Restano i numeri di gara e le geometrie marcate, che tengono vivo il legame con il motorsport. C’è anche un dettaglio curioso. Tra le grafiche compaiono le coordinate geografiche di Introbio, sede dell’azienda. È un richiamo discreto alle origini del marchio. Le nuove livree debuttano su Baja e Derapage. La prima è l’enduro, la seconda è la motard.

Baja RR 50 e Derapage RR 50

Iniziamo dalla Baja RR 50 che adotta il nuovo telaio 6.1 in acciaio, pensato per unire leggerezza e robustezza. Debutta anche una specifica verniciatura rossa. La ciclistica? Il telaio è abbinato a un forcellone in alluminio. Il leveraggio della sospensione posteriore deriva dalla moto di Mattia Cagnoni, vicecampione italiano di Enduro.

Vent Freedom

Il motore è il collaudato Minarelli a due tempi da 49,7 cc, raffreddato a liquido. Il carburatore è un Dell’Orto PHBN 16. Il cambio ha sei rapporti, con frizione multidisco in bagno d’olio e avviamento con kick starter. L’impostazione è da vera enduro, con ruote a raggi da 21 pollici davanti e 18 pollici dietro. Completano le specifiche il manubrio Black Racing da 28 mm, con piastre di sterzo dedicate, e le nuove grafiche.

La Derapage RR 50 è la versione supermotard. Monta ruote da 17 pollici con gomme 100/80 all’anteriore e 130/70 al posteriore. Davanti c’è un disco Wave da 300 mm, pensato per la guida su asfalto.

Entrambe sono già disponibili a 4.400 euro.

RR 125 4T

Si aggiornano anche Baja RR 125 4T e Derapage RR 125 4T. Il motore è il Minarelli 125 a quattro tempi con fasatura variabile, raffreddamento a liquido e omologazione Euro 5+. La potenza è di 15 CV a 9.500 giri. Qui il telaio è un perimetrale in alluminio Vent 6.1, con forcellone anch’esso in alluminio.

Di serie c’è il CBS, cioè il sistema di frenata combinata. Il doppio silenziatore ha una finitura nero opaco. Il listino? Le due moto costano 5.778 euro e sono già disponibili.

e-Raptor

La famiglia e-Raptor debutta con due versioni. La Air equivale a un 50cc, la Pro a un 125cc. La ciclistica è quella di una vera moto. Le ruote sono da 19 pollici davanti e 18 pollici dietro, le sovrastrutture sono ridotte e la posizione di guida è dominante. Il telaio è un monoblocco in alluminio. La forcella KKE ha 210 mm di escursione.

Il mono posteriore è regolabile e la pinza freno ha quattro pistoncini. La batteria è agli ioni di litio da 72 V, estraibile e sostituibile in fretta. La gestione dell’energia è intelligente. La rete CAN-BUS monitora in tempo reale motore, batteria e temperatura. La protezione contro polvere e acqua è IP67.

Vent e-Raptor

La Air è pensata per chi si avvicina all’elettrico. La Pro è più versatile e adatta a un uso più ampio. Vent Moto le indica soprattutto ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Vanno bene però anche per la città o per un po’ di avventura.

Le nuove e-Raptor saranno disponibili da marzo 2027. I prezzi? La Air costa 4.100 euro, la Pro 5.900 euro.

Gamma Play

Vent Moto amplia anche la linea Play, pensata per i giovanissimi. I modelli sono nove e non sono omologati per la strada. Sono pensati per piste e spazi privati. Si parte dalle elettriche. L’eCUB è per i bambini da 4 a 8 anni. Ha un motore brushless da 800 W, una batteria da 48 V e 8 Ah e ruote da 10 pollici. La sella è a 54 cm da terra. Il prezzo è di 995 euro.

Il modello eSCOUT è per chi ha tra 6 e 8 anni. Il motore sale a 2.500 W e le marce sono tre. La batteria è da 57,6 V e 17,85 Ah. Le ruote tassellate sono da 14 pollici e 12 pollici. Il listino parte da 1.445 euro. Tra le termiche c’è la Striker 50, una mini cross a due tempi da 50 cc con cambio automatico. Eroga 6,2 kW a 9.250 giri. La Mini è per i 4-6 anni, con ruote da 12 pollici e 10 pollici, e sella a 63 cm. La Striker 50 è per i 6-8 anni, con ruote da 14 pollici e 12 pollici e sella a 72 cm. Entrambe costano 1.395 euro.

Vent eScout

La CUB è la prima minimoto vera. Ha un 4T da 60 cc automatico, con 1,6 kW a 7.000 giri, e un serbatoio da 3 litri. Le ruote sono da 10 pollici. Il prezzo è di 1.145 euro. Per chi cresce arriva la Scout 140, novità 2027. È una pit bike con monocilindrico 4T da 137,2 cc. Eroga 8 kW a 7.500 giri e ha un cambio a quattro rapporti. Gli allestimenti sono due. Con ruote da 17 pollici e 14 pollici la sella è più bassa. Con ruote da 19 pollici e 16 pollici si guadagna stabilità.

Il listino parte da 1.495 euro. Al vertice della gamma c’è la Apex 150, una MiniGP per chi ha almeno 10 anni. Il 4T da 149 cc eroga 8,2 kW a 7.000 giri. Il cambio è manuale a cinque marce. Le ruote sono da 12 pollici. Costa 2.895 euro.

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