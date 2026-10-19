Kymco prepara uno scooter a 3 ruote compatto: cosa rivela il brevetto

Ecco cosa rivela il brevetto e quali caratteristiche lo distinguono dal più grande CV3 575

Kymco starebbe lavorando a un nuovo scooter a 3 ruote più orientato a un utilizzo cittadino rispetto al modello CV3 575 che già conosciamo ma che in Italia non è comunque in vendita. Almeno, così traspare da un brevetto che l'azienda ha depositato.

Uno scooter a 3 ruote per la città

Modello che permetterebbe all'azienda di espandere la propria presenza nel segmento degli scooter a 3 ruote. Il brevetto mostra uno scooter caratterizzato da un design compatto per affrontare le sfide della mobilità urbana. Tra le sue caratteristiche spicca la pedana piatta, una soluzione che facilita l'accesso al veicolo e offre anche una superficie aggiuntiva per il trasporto di oggetti. Si tratta di una caratteristica particolarmente interessante in un modello pensato per gli spostamenti in città.

Kymco, brevetto scooter 3 ruote

Lo scooter è inoltre dotato di una sella a due livelli con posti a sedere separati per il conducente e il passeggero, nonché di maniglie di sostegno per quest'ultimo. Dal punto di vista meccanico, il brevetto mostra un motore monocilindrico.

Lo scooter che ha fatto capolino da quest brevetti, adotta una sospensione anteriore a doppio braccio oscillante, con un design più semplice rispetto a quella impiegata sulla CV3 575. Ciascuna ruota anteriore è dotata di sospensione indipendente tramite un forcellone monobraccio. Sulla CV3 575, invece, ogni ruota è dotata di due elementi di sospensione.

Un altro dettaglio interessante sono i grandi parafanghi posizionati sopra le ruote anteriori. Il loro design è pensato per proteggere da schizzi d'acqua e sporco provenienti dalla strada, una caratteristica particolarmente utile su un veicolo progettato per l'uso urbano.

Il brevetto è registrato a nome di Changzhou Guangyang Motorcycle, la filiale cinese di Kymco. Purtroppo, il brevetto non dice praticamente nulla sulle specifiche tecniche. Dunque, non sappiamo cilindrata e prestazioni del motore.

Debutto a EICMA 2026?

Non lo sappiamo ma potrebbe essere la vetrina giusta per Kymco per svelare questo nuovo modello. Non rimane che attendere ancora poche settimane e forse ne sapremo di più.

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