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Kymco e QJ Motor: tensioni per la meccanica del nuovo Fort 600

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3 ore fa - Kymco e QJ Motor Fort 600: è scontro sulla meccanica

Kymco vuole vederci chiaro sul nuovo QJ Motor Fort 600: così simile all'AK 550, senza che sia stata concessa alcuna licenza
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La competizione è serrata, tra i maxi scooter, soprattutto quando in gioco ci sono piattaforme tecniche di alto livello. L'ultimo capitolo riguarda il debutto del nuovo QJ Motor Fort 600, un modello che sta facendo parlare di sé non solo per le sue ambizioni di mercato, ma per una sottile diatriba tecnica con Kymco. Al centro dell'attenzione ci sono le marcate affinità strutturali tra il nuovo arrivato e l'ammiraglia della casa taiwanese, il Kymco AK 550.

Kymco AK 550 Premium: 3/4 anteriore

Taiwan smentisce: ''Mai siglato alcun accordo''

Per spazzare via le indiscrezioni che ipotizzavano collaborazioni industriali o cessioni di licenza tra i due marchi, Kymco ha preferito chiarire subito la situazione con una nota ufficiale. La posizione della casa di Kaohsiung è netta: “Kymco non ha mai stipulato alcun accordo con QJ Motor per condividere la piattaforma dell'AK 550, né ha in alcun modo autorizzato o consentito l'impiego di tale architettura da parte di QJ Motor”.

La precisazione arriva dopo che diversi addetti ai lavori e testate di settore avevano evidenziato analogìe concrete nell'architettura del motore e in quella del telaio dei due veicoli.

Prima di accusare, si attendono i modelli di serie

Attento però a non fraintendere: Kymco per il momento non sta muovendo un'accusa formale di plagio o violazione di brevetti. La strategia dell'azienda taiwanese è prudente e analitica. Prima di valutare qualsiasi azione legale o formale, la casa intende attendere la commercializzazione del veicolo ed effettuare verifiche dirette sugli esemplari di serie.

Nella stessa nota si legge infatti: “Quando le unità di produzione del QJ Motor Fort 600 saranno disponibili sul mercato, Kymco avvierà le indagini ritenute più opportune e determinerà, in base alle proprie conclusioni, le eventuali misure da adottare”.

La meccanica del Kymvo AK 550

Perché la piattaforma dell'AK 550 è così importante

Per capire la reazione di Kymco, devi considerare il peso specifico dell'ingegneria che sta dietro all'AK 550. Il progetto è frutto di un lavoro di sviluppo iniziato circa dieci anni fa e tutelato da oltre 45 brevetti depositati.

La particolarità di questo maxiscooter risiede nello schema meccanico con motore e trasmissione separati, un layout di chiara derivazione motociclistica concepito per migliorare le caratteristiche di guida. A questo si sposano un telaio in alluminio e un motore bicilindrico parallelo la cui base è stata recentemente evoluta anche per spingere il tre ruote Kymco CV3 575.

Coincidenza progettuale o parentela sospetta?

Ed è qui che la questione si fa interessante. Anche il QJ Motor Fort 600 si presenta come un maxiscooter di stazza generosa mosso da un bicilindrico parallelo. Che due costruttori scelgano la stessa frazionatura per la medesima fascia di mercato è la norma, ma in questo caso le osservazioni degli esperti si concentrano sulle soluzioni architetturali interne e sul layout di ciclistica e propulsore.

C'è un confine sottile tra l'adottare un concetto costruttivo ormai diffuso e l'utilizzare soluzioni coperte da privativa industriale senza autorizzazione. Per ora il Fort 600 resta un concorrente potenzialmente molto interessante per il segmento e, giustamente, Kymco vuole vederci chiaro prima di mettere la parola fine alla vicenda.

Fonte:  Visordown

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Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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