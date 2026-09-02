BMW non ha dimenticato il Vision CE: spunta un brevetto per lo scooter senza casco

Ve la ricordate ''Vision CE''? Si tratta di un particolarissimo concept di scooter elettrico che BMW aveva mostrato al Salone di Monaco 2025, una due ruote che si può guidare senza casco dato che è dotata di una struttura di sicurezza. Vision CE riprendeva dunque il concetto della BMW C1 per offrire una sua idea di veicoli per la mobilità urbana. Non furono forniti all'epoca molti dettagli e non era chiaro se la casa tedesca stesse pensando di tornare a proporre uno scooter simile al vecchio C1.

Da allora di questo concept non se ne è saputo più nulla. Adesso c'è una novità perché è stato scovato un brevetto che farebbe pensare che l'azienda tedesca stia ancora lavorando a uno scooter elettrico con cellula di sicurezza, simile al Vision CE.

Cosa dice il brevetto

Vision CE è uno scooter elettrico simile all'esistente CE-04, ma con un sedile con schienale alto in stile automobilistico e cinture di sicurezza a quattro punti per tenere il conducente saldamente ancorato, oltre a una cellula di sicurezza tubolare che protegge il pilota in caso di incidente. Si tratta di un'idea che BMW persegue da decenni, a partire dal progetto dello scooter C1.

L'ultimo brevetto suggerisce che il progetto sia ancora in fase di sviluppo, mostrando disegni dettagliati di uno scooter simile alla Vision CE ma con alcune differenze sostanziali, tra cui un propulsore riprogettato e modifiche ad alcuni pannelli della carrozzeria, il che lascia intendere che la ''Vision'' originale si stia evolvendo verso una versione più adatta alla produzione in serie.

Brevetto BMW Vision CE

Il nuovo brevetto si concentra sulla risoluzione di un problema specifico legato al concetto di cellula di sicurezza aperta e al pilota presente a bordo: cosa impedisce alle gambe di muoversi all'esterno della cellula di sicurezza durante un incidente, rischiando di ferirsi? Nello specifico, la soluzione proposta è un sistema di airbag laterali, costituito da un airbag tubolare e curvo che fuoriesce da un alloggiamento sotto la coscia del pilota quando si attiva, estendendosi fino alla parte superiore della gamba e mantenendola saldamente in posizione sulla sella.

Con le cosce bloccate contro la sella e impossibilitate a spostarsi verso l'esterno, gli airbag contribuiscono anche a mantenere in posizione la parte inferiore delle gambe e i piedi sulle pedane, riducendo il rischio di intrappolamento tra la moto e il terreno.

Brevetto BMW Vision CE

Si tratta di una soluzione interessante che però andrebbe sicuramente ad aumentare il prezzo di un mezzo che sulla carta potrebbe già costare molto. Tuttavia, uno scooter di questo genere può essere visto non come un semplice due ruote ma come un'alternativa concreta alle piccole city car o ai quadricicli per gli spostamenti quotidiani. Non rimane che attendere maggiori informazioni per capire se davvero BMW ha intenzione di portare sul mercato una versione di produzione della Vision CE.

Fonte: Australian Motorcycles News

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