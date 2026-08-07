BMW R20, la nuova roadster è quasi pronta: il Big Boxer da 2000 cc è protagonista

Ve la ricordate la Concept R20 di BMW che era stata svelata due anni fa al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este? Il modello di produzione sembra essere sempre più vicino alla presentazione. Infatti, la BMW R20 è stata nuovamente intercettata durante una sessione di test a Monaco di Baviera e le immagini mostrano una moto che sembra essere in una fase avanzata di sviluppo.

BMW R20, una roadster retrò

Guardando le foto, tutti i componenti necessari per l'omologazione e l'uso su strada sembrano essere definitivi: luci a LED, specchietti retrovisori, portatarga e, soprattutto, l'impianto di scarico con terminali laterali corti. Il progetto di questa moto è particolarmente importante per Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad. Proprio lui aveva presentato il concept.

BMW R20

Inoltre, lo scorso maggio, Flasch aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritraeva con sei prototipi della BMW R20. Tutti e sei erano di colore nero opaco, ma senza camuffature. A parte il serbatoio verniciato nella tonalità ''Hotter than Pink'', la versione di produzione sembra differire solo leggermente dalla R20 Concept. Ed è proprio questa la direttiva per lo sviluppo: trasferire il più possibile dalla R20 Concept al modello di produzione.

Motore Big Boxer da 2.000 cc di cilindrata

Il cuore pulsante della BMW R20 è forse l'elemento più importante della moto e cioè il motore Big Boxer raffreddato ad aria, che BMW ha ulteriormente aumentato dai 1.802 cc dei modelli R 18 a circa 2.000 cc. Basandosi sulla coppia massima di 163 Nm a 3.000 giri/min, della R 18, la R20 dovrebbe erogare oltre 180 Nm, o addirittura avvicinarsi ai 200 Nm. In ogni caso, dovrebbe offrire una potenza di oltre 100 CV.

BMW R20

Altri dettagli degni di nota sui modelli di pre-produzione della BMW R20 sono gli specchietti retrovisori alle estremità del manubrio, probabilmente in alluminio, e il portatarga e il supporto del fanale posteriore montati sulla parte posteriore del forcellone. Dalle foto spia, BMW sembra intenzionata a mantenere il design con sella monoposto corta.

Quando il debutto?

La moto sembra praticamente pronta e quindi potrebbe fare già la sua comparsa a EICMA 2026 per poi essere messa in vendita nel 2027. Non rimane che attendere ulteriori novità sulla nuova BMW R20.

Foto spia: Motorrad

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