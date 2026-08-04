BMW M 1300 GS in arrivo, ruote da 21 e 18 pollici per la nuova maxi enduro

La BMW R 1300 GS è una vera best seller per il marchio tedesco. Presto potrebbero arrivare novità. Già perché sembra proprio che BMW stia lavorando alla versione ''M''. Solitamente, il badge ''M'' è stato riservato ai veicoli stradali più sportivi di BMW, con la ''M'' che sta per motorsport. A quanto pare, il marchio M sta per entrare nel segmento delle grandi enduro da viaggio.

Sono infatti circolate una serie di foto spia che mostrerebbero la nuova M 1300 GS coperta da teli nei pressi del centro di sviluppo BMW a Monaco di Baviera.

BMW M 1300 GS

Primi dettagli

Nelle foto spia, le moto sono coperte da teloni durante il trasporto, ma sembra che siano in una fase avanzata di sviluppo. Da quanto traspare, sembra che la versione M punterà a enfatizzare le prestazioni in off-road di questo modello. Le moto hanno ruote anteriori da 21 pollici e posteriori da 18 pollici, equipaggiate con pneumatici Metzeler Karoo.

Sembra inoltre che ci siano sospensioni più lunghe e un supporto per il forcellone riprogettato. Da evidenziare un dettaglio importante e cioè i dischi freno con pinze blu con logo M che dovrebbero garantire una maggiore potenza frenante rispetto all'impianto standard.

BMW M 1300 GS

Motore

Ci saranno novità anche di motore? Sembra che il boxer da 1.300 cc non sarà stravolto. L'attuale unità della BMW R 1300 GS eroga 145 CV che sono più che sufficienti. Piuttosto, è possibile che i tecnici tedeschi si concentrino maggiormente sulla riduzione del peso per migliorare l'agilità della moto.

Detto questo, le immagini non permettono di apprezzare tutte le eventuali differenze estetiche che potrebbe introdurre la versione M. Quando la potremo vedere? Di ufficiale non c'è ovviamente ancora nulla ma non si può escludere qualche sorpresa a EICMA 2026.

Fonte: SpeedWeek

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