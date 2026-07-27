BMW S 1000 RR 2027 avvistata in pista: debutto sempre più vicino

Pochi giorni fa erano apparse in rete le immagini del brevetto di design della nuova BMW S 1000 RR 2027. Si trattava di una scoperta interessante perché permetteva di avere un'anticipazione su quello che sta per arrivare. Adesso però c'è molto di più perché sembra che la vera BMW S 1000 RR del 2027 sia stata avvistata durante dei test in pista. Le immagini arrivano dal Nürburgring e da quanto si può vedere, pare che la moto sia praticamente pronta per la produzione, con luci, comandi e cruscotto che sembrano essere quelli definitivi.

Com'è la nuova BMW S 1000 RR del 2027?

Una delle principali novità di questo modello è l'assenza del controller multifunzione sul manubrio sinistro. La maggior parte dei modelli sportivi, da turismo e adventure di BMW è dotata di questo sistema, introdotto per la prima volta nel 2013. A quanto pare, al suo posto c'è un selettore a quattro direzioni più convenzionale, affiancato da vari pulsanti per la regolazione di modalità e parametri della moto.

Un altro cambiamento significativo riguarda il telaio, che sembra essere completamente nuovo. Per esempio, il telaietto posteriore è fissato al telaio principale in modo completamente diverso sulla moto mostrata nelle foto spia, così come le pedane del pilota.

BMW S1000 RR 2027

Lo stile della moto appare molto più simile a quello dell'attuale S1000 RR piuttosto che a quello della Concept RR vista a Villa d'Este nel 2025. I fari sono più grandi e ''tradizionali'', mentre le alette aerodinamiche sulla carena presentano una diversa forma. Ci sono sospensioni Marzocchi, almeno all'anteriore, ma verosimilmente saranno presenti anche al posteriore. La moto delle foto spia sembra montare pinze Brembo Hypure top all'anteriore, le stesse che si trovano su moto come la Panigale V4.

Insomma, la nuova BMW S 1000 RR sembra prossima al debutto. A questo punto l'appuntamento potrebbe essere per EICMA 2026.

Non ci sono novità sul fronte delle prestazioni, ma recenti informazioni parlavano della potenza del motore 4 cilindri portata a 215 CV. Ne sapremo di più probabilmente molto presto.

Fonte: Visordown

Fonte immagini: AJ Jase via Facebook

VEDI ANCHE

Tags