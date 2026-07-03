BMW aggiorna la gamma moto 2027: ecco tutte le novità in arrivo

Scopri tutte le novità dedicate alle sportive, crossover, tourer e roadster della gamma, tra optional e nuovi allestimenti

BMW Motorrad ha annunciato una serie di piccole novità per i Model Yar 2027 delle sue moto. In alcuni casi si tratta di ritocchi minimi ma per alcuni modelli ci sono novità più corpose. La casa tedesca fa sapere che i modelli nelle nuove configurazioni potranno essere ordinati presso i concessionari BMW Motorrad a partire da agosto 2026. Entriamo nei dettagli e andiamo vedere quali sono le novità in arrivo per la gamma 2027 di BMW.

BMW F 900 XR, S 1000 RR, M 1000 RR e M 1000 XR

Partiamo dalla BMW F 900 XR che per il 2027 riceverà come optional ex fabbrica il Comfort Package con nuovi contenuti. Inoltre, è in arrivo la catena M Endurance.

Invece, per BMW S 1000 RR sono in arrivo diverse novità con il prossimo Model Year che si possono riassumere così.

Style Edition M Sport nella nuova combinazione cromatica Blackstorm metallic / M Motorsport, con cupolino fumé e cerchi forgiati M. La versione Sport / Bluestone metallic non sarà più disponibile.

Optional: presa di ricarica USB inclusa nel Dynamic Package e nella Edition M Sport.

Optional: M Package con nuove dotazioni, inclusi i cerchi forgiati M. I cerchi M Carbon diventano un contenuto alternativo del pacchetto.

BMW S 1000 RR

Ancora più corposo l'aggiornamento previsto per la BMW M 1000 RR.

Nuovo telaio M Motorsport di serie:

o Telaio M Motorsport di terza generazione

o Caratteristiche di flessibilità nettamente migliorate

o Peso ridotto di circa 1,3 kg

o Spessore delle pareti ridotto di circa il 30%

o Rigidità e flessibilità calibrate con precisione per prestazioni ottimali del telaio e massimo grip.

o Telaio M Motorsport di terza generazione o Caratteristiche di flessibilità nettamente migliorate o Peso ridotto di circa 1,3 kg o Spessore delle pareti ridotto di circa il 30% o Rigidità e flessibilità calibrate con precisione per prestazioni ottimali del telaio e massimo grip. Cerchi forgiati M di serie. I cerchi M Carbon diventano un contenuto alternativo del pacchetto.

Optional: M Track Package come nuovo pacchetto, comprendente catena M Endurance, Carbon Package, M Billet Package e cerchi M Carbon. L’M Competition Package non sarà più disponibile.

Optional: M Track Package II come nuovo pacchetto, comprendente catena M Endurance, Carbon Package e M Billet Package. L’M Competition Package non sarà più disponibile.

In arrivo alcune novità anche per BMW M 1000 XR con focus sugli optional.

Optional: M Track Package come nuovo pacchetto, comprendente M Laptrigger, Carbon Package, M Billet Package e cerchi M Carbon. L’M Competition Package non sarà più disponibile.

Optional: M Track Package II come nuovo pacchetto, comprendente M Laptrigger, Carbon Package e M Billet Package. Il Competition Package non sarà più disponibile.

BMW R 1300 RS, F 900 R, S 1000 R, M 1000 R e R 1300 R

Per BMW R 1300 RS con il Model Year 2027 i supporti per le valigie laterali destra/sinistra sono ora disponibili anche come optional ex fabbrica per la Style Performance. Per BMW F 900 R tra gli optional arriva il Comfort Package con nuovi contenuti. Per la moto è disponibile pure la catena M Endurance. Sulla BMW S 1000 R tra gli optional viene resa disponibile la presa di ricarica USB inclusa nel Comfort Package.

Su BMW M 1000 R ci sono diverse novità con focus sugli optional.

Optional: M Track Package come nuovo pacchetto, comprendente M Laptrigger, Carbon Package, M Billet Package e cerchi M Carbon. L’M Competition Package non sarà più disponibile.

Optional: M Track Package II come nuovo pacchetto, comprendente M Laptrigger, Carbon Package e M Billet Package. Il Competition Package non sarà più disponibile.

Stessa cosa per la BMW R 1300 R.

Optional: i supporti per le valigie laterali destra/sinistra sono ora disponibili anche come optional ex fabbrica.

Optional: nuovo Touring Package, comprendente supporti per valigie laterali destra/sinistra, chiusura centralizzata e cavalletto centrale.

BMW K 1600 GT, K 1600 GTL, BMW K 1600 Bagger e Grand America e BMW R 12 G/S

Su BMW K 1600 GT tra gli optional arriva il Design Option Wheels con profili adesivi per cerchi per la Style Edition II. Ecco le altre novità.

Style Edition II nella nuova combinazione cromatica Imperial Blue metallic. L’Option 719 Blue Ridge Mountain metallic non sarà più disponibile. Badge “K 1600 Edition”. Sella nera/gialla. Profili adesivi per cerchi gialli.

BMW K 1600: la versione Grand America

Queste sono invece le novità per BMW K 1600 GTL 2027.

Style Edition II nella nuova combinazione cromatica Imperial Blue metallic. Le colorazioni Option 719 Blue Ridge Mountain metallic ed Exclusive Gravity Blue metallic non saranno più disponibili. Badge “K 1600 Edition”. Nuova sella Option 719 nera. Cerchi forgiati Option 719.

Molto simili anche le novità per BMW K 1600 Bagger e Grand America.

Style Edition II nella nuova combinazione cromatica Imperial Blue metallic. La colorazione Option 719 Ionic Silver metallic non sarà più disponibile. Badge “K 1600 Edition”.

Infine, per BMW R 12 G/S.

Style Option 719 e Option 719 II nella nuova colorazione Frozen Brooklyn Grey metallic. La colorazione Option 719 Sandrover Uni matt non sarà più disponibile.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026