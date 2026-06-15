Questa BMW K1100RS è irriconoscibile: la trasformazione in café racer stupisce

La BMW K1100RS degli anni '90 è protagonista di un progetto portato avanti dal preparatore olandese Powerbrick Performance che l'ha voluta trasformare in una café racer. Questo modello si caratterizza per la presenza di un motore boxer a quattro cilindri, cerchi a tre razze, oltre che per dimensioni considerevoli. Partendo da qui, il preparatore ha voluto realizzare qualcosa di speciale, un esemplare unico che è stato esposto alla fine di maggio al Bike Shed Moto Show di Londra.

BMW K1100RS evolve in qualcosa di molto speciale

Powerbrick ha stravolto la moto, donandole un look tutto nuovo. Davanti troviamo una piccola carena stampata in 3D e realizzata in materiale composito. Carena che ospita un faro circolare a LED di Koso. Invece, nella parte posteriore, il telaietto in alluminio sostiene la sella e il punto di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. La sua forma affusolata si allinea perfettamente con il serbatoio originale, rimasto invariato. Il fanale posteriore a LED, comprensivo di indicatori di direzione, è integrato nella struttura.

Il telaio originale è stato riprogettato e la ciclista stravolta. La forcella proviene da una BMW S1000RR, ed è dotata di cartucce Öhlins NIX30. La forcella è colorata di rosso, una tinta che ricorre in tutta la moto. Le piastre di sterzo in alluminio anodizzato nero sono specifiche di Powerbrick. Al posteriore è stato invece installato un ammortizzatore TFX Suspension realizzato su misura con molla rossa. I cerchi sono in carbonio e sfruttano il forcellone monobraccio della K1100 per un effetto visivo di grande impatto. L'impianto frenante è invece firmato Brembo.

Powerbrick non si è limitato a rivedere estetica, telaio e assetto. Anche il motore è stato oggetto di alcune interventi. L'unità è stata infatti revisionata completamente, con l'aggiunta di una serie di componenti di derivazione racing. L'impianto di scarico, interamente saldato a mano in acciaio inossidabile, presenta una configurazione 4 in 1 che confluisce in un silenziatore Powerbrick personalizzato. Anche l'impianto elettrico è stato completamente rivisto.

La moto nasce per mostrare i componenti speciali che Powerbrick Performance realizza e che tutti possono acquistare per le loro moto.

Fonte: Moto-Station

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026