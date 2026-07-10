BMW celebra i 50 anni della RS: viaggio tra le icone della famiglia boxer

BMW Motorrad celebra 50 anni di storia RS con “BMW RS: 50 Years of Shaping the Future”. Si tratta di un evento alla House of BMW Italia dedicato all’evoluzione tecnologica della famiglia RS. Per molto tempo queste due lettere, ''RS'' sulle moto da competizioni del marchio tedesco identificavano il concetto di Rennsport (racing).

Tuttavia, con il debutto della BMW R 100 RS nel 1976, il significato di queste due lettere si è evoluto, arrivando a rappresentare le moto di serie pensate per coniugare Reise und Sport (viaggio e sport). Da 50 anni, dunque, RS va a identificare modelli che sono sinonimo di capacità turistiche e piacere di guida sportiva.

BMW RS: 50 Years of Shaping the Future

Dalla BMW R 100 RS alla BMW R 1300 RS

Con la BMW R 100 RS, la casa tedesca introdusse per la prima volta su una moto di grande serie, una carenatura integrale fissata al telaio e sviluppata in galleria del vento, arrivando così a definire il segmento delle sport tourer così come lo conosciamo oggi.

Tradizione che è andata avanti negli ultimi 50 anni fino alla più recente BMW R 1300 RS svelata nel 2025. Si tratta di un modello che è stato sviluppato su una piattaforma tecnica completamente nuova, portando avanti la storia di successo delle BMW RS con motore boxer, giunta oggi alla sua settima generazione.

BMW RS: 50 Years of Shaping the Future

BMW celebra i 50 anni della RS

In occasione dei 50 anni delle BMW RS di serie, BMW Motorrad ha organizzato presso la House of BMW Italia l'evento “BMW RS: 50 Years of Shaping the Future”. Si tratta di viaggio attraverso l'evoluzione tecnologica della famiglia RS che, dalle innovazioni introdotte dai modelli del passato, conduce alle soluzioni più moderne che oggi caratterizzano la gamma BMW R 1300.

Per l'occasione è stato realizzato uno spazio temporaneo dedicato agli appassionati del marchio, concepito come una raffinata lounge-officina dove ''heritage e innovazione si incontrano in un'atmosfera rilassata e coinvolgente''. L'esposizione, ispirata all'estetica degli anni Settanta, offre il contesto ideale per ripercorrere la storia della famiglia RS e approfondirne l'evoluzione tecnologica.

BMW RS: 50 Years of Shaping the Future

Protagoniste della mostra sono due icone della serie RS: la BMW R 100 RS del 1976, prima motocicletta di serie al mondo dotata di una carenatura sviluppata in galleria del vento, e la BMW R 1100 RS del 1993, modello che ha introdotto una nuova generazione di innovazioni tecniche e stilistiche.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026