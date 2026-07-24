La nuova BMW S 1000 RR prende forma, il brevetto svela il design della supersportiva

Lo scorso anno, BMW Motorrad aveva svelato la Concept RR che andava ad anticipare una nuova supersportiva, probabilmente la prossima generazione di S 1000 RR che dovrebbe arrivare nel 2027. Un concept interessante che mostrava su cosa la casa tedesca stava lavorando. Adesso ci sono novità perché è trapelata un'immagine di un brevetto di design depositato da BMW in India che mostra come dovrebbe apparire il modello definitivo della nuova sportiva.

Molto simile al concept

Da quanto si può vedere, la nuova BMW S 1000 RR rimarrà molto fedele al concept, almeno esteticamente, comprese le alette aerodinamiche e la presa d'aria centrale dinamica. C'è poi un'ulteriore novità in quanto sono trapelati pure i primi dati tecnici della nuova S 1000 RR. A quanto pare, il 4 cilindri sarà in grado di erogare 215 CV (158 kW), cioè 5 CV in più del modello attuale. Infatti, il modello oggi in vendita offre 210 CV (154 kW) a 13.750 giri/min. Non sappiamo se il nuovo modello perderà qualche kg. Oggi, il peso a secco della S 1000 RR è di 185 kg.

BMW Motorrad: Concept RR

Secondo alcune indiscrezioni, la produzione della nuova BMW S 1000 RR dovrebbe iniziare a maggio 2027. Dunque, se queste tempistiche sono corrette, alla fine dovrebbe poi essere disponibile presso le concessionarie nell'estate del 2027. Ci sarà modo probabilmente di saperne di più nel corso del tempo. Che qualche anticipazione possa essere fornita a EICMA 2026? Non possiamo fare altro che attendere novità.

BMW S 1000 RR, novità per il Model Year 2027

Nel frattempo, l'attuale modello evolve grazie all'introduzione del Model Year 2027. Come già annunciato dalla casa tedesca, arriverà per la Style Edition M Sport la nuova combinazione cromatica Blackstorm metallic / M Motorsport, con cupolino fumé e cerchi forgiati M. Saranno introdotti poi nuovi accessori come la presa di ricarica USB inclusa nel Dynamic Package e nella Edition M Sport. Inoltre, per M Package arrivano nuove dotazioni, inclusi i cerchi forgiati M.

Dopo la nuova S 1000 RR arriverà pure la nuova BMW M 1000 RR che sarà ancora più potente. Intanto, anche per questo modello il Model Year 2027 introdurrà diverse novità come il nuovo telaio ''M Motorsport di terza generazione'' più leggero di circa 1,3 kg.

Fonte: Motorrad

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