BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike: ecco la moto del GS Trophy 2026

BMW Motorrad ha svelato la moto ufficiale da competizione per l'International GS Trophy 2026 in Romania. Si tratta di una BMW R 12 G/S appositamente preparata che è stata chiamata BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike. La gara, in programma per la fine dell'estate 2026, metterà alla prova i piloti sui diversi percorsi in off-road tra montagne, foreste e fiumi. La moto da competizione che è stata presentata si basa sulla R 12 G/S di serie, ed è stata equipaggiata con una selezione di accessori originali e pacchetti opzionali per affrontare la gara.

BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike

BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike

La dotazione tecnica di questa speciale BMW R 12 G/S comprende, tra le altre cose, il Comfort Package, che include l’Hill Start Control, il Gear Shift Assist Pro, le manopole riscaldabili e il cruise control. A tutto questo si aggiungono l’Headlight Pro con luce adattiva in curva, i Riding Modes Pro e l’Enduro Package Pro, completo di pneumatici da fuoristrada, ruota posteriore da 18 pollici e rialzi per il manubrio. L’ampio equipaggiamento della BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike si completa con le barre di protezione del motore, le protezioni delle testate dei cilindri, la carenatura del cockpit Rally, la predisposizione per il sistema di navigazione, il silenziatore Akrapovič e una borsa da serbatoio da 5 litri, utilizzata come borsa posteriore.

BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike

Questo speciale allestimento si può replicare

BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike è una moto da gara che non è in vendita. Tuttavia, la casa tedesca ci tiene a sottolineare che i clienti possono ricrearla sulla base della BMW R 12 G/S, con differenze minime, limitate ad esempio alle grafiche adesive. La moto da gara si caratterizza per una colorazione di base Lightwhite uni, abbinata alle grafiche blu sul serbatoio e alla sella rossa.

BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike

Per il resto, i clienti possono ordinare gli stessi componenti a catalogo per ottenere il medesimo allestimento. Ovviamente, l'unico limite è il proprio budget.

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