BMW M 1000 RS, sta arrivando una sport touring da oltre 200 CV

BMW Motorrad si sta preparando ad aggiungere un nuovo modello M per il 2027. No, non stiamo parlando dell'attesissima M 1300 GS che di recente abbiamo visto grazie ad alcune foto spia. A quanto pare, sarebbe in arrivo la BMW M 1000 RS. L'indizio che la casa tedesca si sta preparando a lanciare qualcosa di speciale arriva all'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) e dal California Air Resources Board (CARB), che hanno entrambi certificato una M 1000 RS come Model Year 2027.

Cosa sappiamo?

In entrambi i casi, la RS è stata certificata insieme alla M 1000 RR, il che significa che utilizzeranno lo stesso motore a quattro cilindri in linea da 999 cc. La certificazione CARB riporta gli stessi dati sulle emissioni della M 1000 RR del 2026, il che suggerisce che i modelli americani del 2027 potranno contare su oltre 200 CV.

Ma cos'è esattamente la M 1000 RS? Sebbene la sigla ''RS'' originariamente stesse per ''Rennsport'', dal debutto della R 100 RS nel 1976, BMW ha riutilizzato il significato di ''Reise und Sport''. Attualmente, l'unico modello RS nella gamma BMW è la R 1300 RS, che utilizza un motore Boxer da 1.300 cc, con una potenza dichiarata di 145 CV a 7.750 giri/min.

Per la M 1000 RS, possiamo quindi aspettarci una versione sport-touring della M 1000 RR. Quando potrebbe essere annunciato questo nuovo modello? Una data non c'è ma c'è chi scommette su di una presentazione a novembre, magari ancora solo come concept in occasione di EICMA 2026. Non rimane, quindi, che attendere novità sull'introduzione della nuova BMW M 1000 RS.

In questa stessa occasione potrebbe debuttare anche la nuova M 1300 GS. Insomma, la casa tedesca sta lavorando su di diverse importanti novità di prodotto. Non rimanere che attendere nuove informazioni.

Fonte: Motorcycle.com

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