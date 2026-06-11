Honda Customs 2026: 10 special uniche si sfidano al Wheels & Waves

Hornet e Transalp saranno protagoniste in un confronto “On Road versus Off Road” attraverso 10 special che celebrano la cultura custom. Contestualmente al Wheels & Waves a Biarritz 2026, Honda ha deciso di lanciare la settima edizione di Hondacustoms.com. Fino al 14 giugno le custom saranno esposte al Wheels & Waves a Biarritz. Il vincitore sarà poi annunciato alla fine dell'estate.

10 custom Honda in gara, vota la preferita

Per questa edizione, Honda introduce un nuovo elemento nella sua storica competizione di customizzazione. Infatti, la casa giapponese ha fatto sapere che le creazioni saranno recensite dagli stessi designer delle moto originali – Valerio Aiello (Transalp) e Giovanni Dovis (Hornet) del centro R&D Honda di Roma.

Tutti possono votare attraverso il sito Hondacustoms.com. Questo concorso è diventato un appuntamento annuale la cui popolarità è cresciuta rapidamente. Lo scorso anno, la piattaforma ha ricevuto oltre 30.000 visitatori votanti, segnando un incremento rispetto all’anno precedente del 19%, con oltre 7.300 persone che hanno scaricato il wallpaper personalizzato della moto scelta.

Honda, 10 special al Wheels & Waves 2026

Venendo all'edizione 2026, tutte e dieci le moto in gara (cinque Transalp e cinque Hornet) saranno visibili dal vivo all’appuntamento annuale del Wheels and Waves a Biarritz fino a domenica 14 giugno 2026, mentre il voto online resterà aperto per tutta l’estate. I visitatori del sito potranno votare la propria custom preferita e scaricare lo sfondo della creazione votata per i propri dispositivi.

Le moto in gara

Chi sono le protagoniste di questa particolare competizione? White Venom – Honda Germania x Motocrew, una moderna urban street tracker del preparatore tedesco Motocrew, che presenta numerose modifiche per enfatizzare la personalità moderna e sportiva della CB750. Sting Honey – Honda Polonia x Honda Sokół x Steel Choppers, trasforma radicalmente le caratteristiche della Hornet. Last Lap – Honda Spagna x Stilmoto, è un omaggio all’epoca d’oro delle corse motociclistiche.

Mugen – Honda Portogallo x Mototrofa, una streetfighter che colpisce per la verniciatura verde foresta che ricopre tutta la carrozzeria e si abbina ai dettagli dorati su ruota posteriore, scarico corto e forcella. Concept 2077 – Honda Svizzera x Stark Industries, presenta un design audace e proiettato in avanti grazie a carene stampate in 3D, con una nuova sezione inferiore con puntale, nuovo avantreno e cerchi effetto pieno che trasformano l’estetica della CB750 Hornet.

Honda, 10 special al Wheels & Waves 2026

Ruth – Honda Austria x Reier Motors, ispirata alla celebre Baja, “Ruth” è una dichiarazione d’amore alle moto da competizione di Honda Austria e Reier Motors. Ocean Nomad – Honda Francia x CB77 by Gauvin, è una visione di vita costiera che unisce spirito avventuroso e cultura surf old-school in un’estetica nostalgica e patinata. Honda ATC750 - Honda Benelux x Dealer Anquety Motor Sport, rappresenta la visione di Honda Benelux e del concessionario Anquety Motor Sport di un moderno trike off-road.

Saharja – Honda Italia x DRS Custom, è “ispirato al deserto, costruito per il viaggio” e integra un’anima dakariana più profonda sviluppata su base Transalp. 40th Anniversary ’86 Dakar Tribute – Honda UK x CJ Ball: omaggio alla vittoria di Cyril Neveu sulla iconica NXR750 del 1986; l’interpretazione di CJ Ball della XL750 Transalp richiama l’essenza Dakar.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026