BMW S 1000 RR 2027 è quasi pronta: tante nuove foto spia

Nel 2025, al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, BMW Motorrad aveva svelato la Concept RR, destinata ad anticipare la prossima generazione delle sue moto sportive RR. Sotto la carrozzeria in fibra di carbonio si celava un motore a quattro cilindri in linea derivato dalla M 1000 RR che compete nel WorldSBK, con oltre 230 CV. Questa moto è stata poi vista a Goodwood.

BWM S 1000 RR

A fine luglio, BMW ha depositato in India una domanda di brevetto per proteggere il design della Concept RR. Il design era molto simle a quello del prototipo visto a Villa d'Este a riprova che non si trattava di un semplice esercizio di stile. Pochi giorni dopo la presentazione del brevetto, una versione quasi definitiva della futura moto sportiva è stata fotografata sul circuito Nürburgring a dimostrazione che è quasi pronta.

Dopo le prime foto spia adesso ne proponiamo di ulteriori che arrivano dal preparatore tedesco Wunderlich, presente in pista.

Come sarà la nuova BWM S 1000 RR?

Per quanto lo stile ricalchi quello del concept, diversi elementi sono stati modificati. I parafanghi sono più pronunciati rispetto al concept, con un design a tre livelli caratterizzato da ampi deflettori verticali, mentre gli specchietti retrovisori incorporano alette aerodinamiche. La presa d'aria centrale, posizionata tra i fari, riprende un design già visto sull'attuale M 1000 RR. Nella parte posteriore, le linee rimangono simili al concept, ma la presenza di una sella per il passeggero impone una silhouette meno estrema.

BWM S 1000 RR

Sebbene le modifiche estetiche rimangano sottili, il telaio ha subito una profonda revisione. Il telaio del concept 2025 conservava ancora la struttura dell'attuale S 1000 RR/M 1000 RR. La moto progonista delle foto spia mostra qualcosa di differente. Per esempio, il telaietto posteriore è fissato al telaio principale in modo completamente diverso sulla moto mostrata nelle foto spia, così come le pedane del pilota.

Per quanto riguarda l'impianto frenante, il prototipo monta le pinze radiali Brembo Hypure di ultima generazione, utilizzate anche sulla Panigale V4. All'anteriore, la forcella Marzocchi sembra aver sostituito il sistema di regolazione meccanica con uno elettronico.

BWM S 1000 RR

Sul fronte, invece, del motore, la nuova BMW S 1000 RR 2027disporrà di un'evoluzione dell'attuale motore 4 cilindri la cui potenza dovrebbe essere stata portata attorno a quota 215 CV. In ogni caso, la nuova sportiva sembra essere quasi pronta alla produzione.

La presentazione? Probabilmente a novembre a EICMA 2026? Le vendite poi partirebbero nel 2027.

Fonte: Moto-Station

Foto spia: Wunderlich

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