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EICMA 2026, le novità di Royal Enfield con Federico Valentini

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2 ore fa - Royal Enfield punta in alto a EICMA 2026

Dalla nuova Himalayan 750 alla Continental GT 750, fino alla Flying Flea S6 elettrica: Royal Enfield presenta a EICMA 2026 tante novità
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Royal Enfield protagonista a EICMA 2026 con diverse novità. Protagonista la nuova Himalayan 750, prima Royal Enfield con motore bicilindrico da 743 cc, che apre una nuova frontiera nel segmento adventure. Al suo fianco debutta la Continental GT 750, evoluzione più sportiva e performante dell'iconica café racer. Spazio anche alla mobilità elettrica con la nuova Flying Flea S6, scrambler della famiglia City+ pensata per spingersi oltre i confini dell'esplorazione urbana.

Ecco tutte le novità di Royal Enfield di EICMA nelle parole di Federico Valentini Direttore Business EMEA Royal Enfield.

Intervista a Federico Valentini

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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