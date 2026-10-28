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EICMA 2026, le novità di Aprilia con Diego Arioli

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5 minuti fa - Dalla superbike in serie limitata agli scooter urban aventure

A EICMA 2026 l'RSV4, una superbike con aerodinamica da MotoGP, e gli scooter urban adventure SR GT 125 e 200 rinnovati
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Aprilia stupisce gli appassionati a EICMA 2026 togliendo il velo alla nuova RSV4 Obscure Speed, un gioiellino da 200 CV e tiratura numerata limitata a 500 esemplari e dove ''Speed'' significa velocità, ma anche SPEcial EDition. Realizzata in collaborazione con Aprilia Racing, la superbike, dotata di aerodinamica da MotoGP, nasce per prestazioni pure in pista.

L'utilizzo della fibra di carbonio garantisce un risparmio di peso notevole rispetto alla versione standard. Troviamo anche sospensioni meccaniche, sistema di raffreddamento esclusivo dell'impianto frenante e le legwings, le appendici aerodinamiche collocate in prossimità delle gambe del pilota e brevettate da Aprilia. Ascoltiamo le parole di Diego Arioli, manager della casa di Noale che ci racconta la superbike ''street legal''.

Intervista con Diego Arioli

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Isabella Galli
Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.

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