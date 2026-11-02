EICMA 2026, Yamaha presenta Ténéré 4 Concept (anche se tu sognavi la 900)

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A Milano Yamaha mostra la Yamaha Ténéré 4 Concept, e la prima cosa da sapere è la categoria: è una Adventure A2, leggera e pensata per chi si avvicina alla guida fresco di patente. Se dalle rivelazioni pre-EICMA 2026 ti aspettavi una Ténéré 900, il concept guarda in un’altra direzione.
Il debutto è avvenuto durante «Redefine the Standard», l’evento in cui Yamaha Motor Europe ha raccontato la propria visione per i prossimi anni.
Una Ténéré più piccola, per scelta
Il progetto è in sviluppo e punta ad allargare la gamma Adventure Yamaha. La casa dei tre diapason dice di aver risposto alla domanda dei clienti: serve una Ténéré che il motociclista esperto apprezzi in fuoristrada ma che resti anche alla portata di chi cerca la sua prima vera avventura. Per te il vantaggio è una moto facile da controllare, anche quando il terreno si fa duro: a prescindere dal tuo livello d'esperienza.
Yamaha Ténéré 4 Concept, il motore tarato per la patente A2
Monocilindrico inedito e telaio di nuova generazione
Il cuore è un nuovo motore monocilindrico. Yamaha ne dichiara l’efficienza di combustione, la coppia nella parte bassa e media del contagiri e prestazioni ancora sfruttabili agli alti regimi. È la combinazione che serve in fuoristrada, dove con la manetta è tutto un chiudi-apri e dove le sparate a tutto gas sono l'eccezione.
Il telaio è inedito e di nuova generazione. Deve restare leggero senza rinunciare alla solidità, così da garantire maneggevolezza su asfalto e su percorsi impegnativi.
Ciclistica e look: l’eredità della Ténéré 700
Sul piano estetico la parentela è evidente. Il serbatoio basso e piatto e la linea snella richiamano il passato rallystico e rendono la nuova 4 concept riconoscibile come Ténéré. Yamaha ha sviluppato il concept sull’esperienza maturata con la Ténéré 700 e la dotazione è da fuoristrada vera:
- sospensioni KYB;
- cerchi a raggi da 21/18 pollici con pneumatici Michelin Anakee Wild;
- scarico Akrapovič in titanio.
L’attenzione all’ergonomia conferma l’obiettivo: agilità e accessibilità in sella, quelle che ti aspetti da una Adventure di nuova generazione.
Yamaha Ténéré 4 Concept, lo scarico firmato Akrapovic
Un nome con quarant’anni di storia
Il nome Ténéré pesa. Yamaha lo lega alla vittoria della XT500 alla prima Parigi-Dakar del 1979 e alla XT600 Ténéré del 1982, da cui è nata la famiglia. Con la Ténéré 4 Concept l’azienda parla di un nuovo capitolo per la famiglia Ténéré, dopo oltre quarant’anni da protagonista del segmento.
Cosa manca per ora
Il comunicato non fornisce numeri: niente cilindrata, potenza, peso o prezzo, e nessuna data per un’eventuale versione di serie. Per questo resta un concept. Per capire se la Ténéré 4 diventerà la moto A2 che aspettavi serviranno i dati ufficiali.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.